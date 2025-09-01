Christine Lagarde avertizează asupra unui „pericol foarte serios” dacă Donald Trump preia CONTROLUL asupra politicii monetare a SUA

Președintele Băncii Centrale Europene Christine Lagarde a reamintit că independența Rezervei Federale a SUA este esențială pentru garantarea stabilității prețurilor în Statele Unite și o încercare de modificare a acestui echilibru ar avea consecințe care s-ar întinde mult dincolo de granițele Statelor Unite.

Președintele BCE, Christine Lagarde, a declarat luni că preluarea controlului asupra politicii monetare a SUA de către Donald Trump ar fi „un pericol foarte serios” pentru economia SUA și globală, notează Le Figaro.

„Dacă se întâmplă asta, este un pericol foarte serios pentru economia americană și pentru economia mondială”, a spus ea la Radio Classique, amintind că politica băncii centrale americane (Fed) „are în mod evident efecte asupra Statelor Unite pentru a menține stabilitatea prețurilor și pentru a asigura o ocupare optimă a forței de muncă”. „Dacă ar depinde de dictatul unei persoane”, a continuat Christine Lagarde, ” ar fi motive de îngrijorare cu privire la echilibrul economiei americane și, în consecință, efectele pe care le-ar avea asupra întregii lumi”.

Lagarde: Totuși, va fi „foarte dificil” pentru Donald Trump

Christine Lagarde a adăugat, totuși, că va fi „foarte dificil” pentru Donald Trump să se ajungă la o astfel de situație, deoarece „Curtea Supremă a Statelor Unite, care este respectată pe scară largă în țară și care sper că va fi respectată și de el, a indicat că un guvernator al Fed poate fi înlăturat doar pentru abateri grave”.

„Încă trebuie să împingi lucrurile foarte departe pentru a fi concediat pentru abatere gravă”, a spus ea.

„Așa că eu cred că va fi foarte dificil pentru el să reușească să schimbe complet majoritatea în consiliul guvernatorilor care îi reunește pe cei șapte care sunt la Washington” plus guvernatorii băncilor regionale din SUA, a adăugat președintele BCE.

După luni de critici la adresa președintelui Fed Jerome Powell, pe care el însuși l-a numit în funcție în timpul primului său mandat, președintele american încearcă acum să-l demită pe unul dintre membrii Consiliului guvernatorilor Fed, Lisa Cook, acuzată de tabăra prezidențială că ar fi mințit pentru a obține credite ipotecare la dobânzi mai avantajoase.

Foto: Profimedia

