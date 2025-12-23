Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. Avizarea acestuia în funcție se află pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Parlamentare pentru politică externă.

Mihai Mîțu, în vârstă de 42 de ani, ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. Acesta este secretar general al Ministerului Afacerilor Externe din octombrie 2022

Anterior, el a activat în calitate de șef de Protocol pe lângă Aparatul Președintelui R. Moldova (2021-2022) și a deținut funcția de consilier în cadrul Ambasadei R. Moldova în România (2019-2021).

Pe agenda Comisiei se află și avizarea actualului ambasador al R. Moldova în România, Victor Chirilă, în calitate de șef al Misiunii diplomatice din Ucraina.

Scriitoarea Lorina Bălteanu ar urma să fie avizată în calitate de ambasador al R. Moldova în Franța, iar Petru Frunze – ambasador al R. Moldova în China.

După avizare din partea deputaților, candidaturile celor patru ar urma să fie aprobate în cadrul ședinței Guvernului.