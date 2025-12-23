Prima pagină » Știri externe » Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă

Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă

Ruxandra Radulescu
23 dec. 2025, 11:56, Știri externe
Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. Avizarea acestuia în funcție se află pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Parlamentare pentru politică externă. 

Mihai Mîțu, în vârstă de 42 de ani, ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. Acesta este secretar general al Ministerului Afacerilor Externe din octombrie 2022

Anterior, el a activat în calitate de șef de Protocol pe lângă Aparatul Președintelui R. Moldova (2021-2022) și a deținut funcția de consilier în cadrul Ambasadei R. Moldova în România (2019-2021).

Pe agenda Comisiei se află și avizarea actualului ambasador al R. Moldova în România, Victor Chirilă, în calitate de șef al Misiunii diplomatice din Ucraina.

Scriitoarea Lorina Bălteanu ar urma să fie avizată în calitate de ambasador al R. Moldova în Franța, iar Petru Frunze – ambasador al R. Moldova în China.

După avizare din partea deputaților, candidaturile celor patru ar urma să fie aprobate în cadrul ședinței Guvernului.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
CONTROVERSĂ Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani
09:21
Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani
EXTERNE Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume”
09:10
Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume”
EXTERNE Japonia, gata de repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima
08:44
Japonia, gata de repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 808. „Qatargate în Israel”: Netanyahu, acuzat de trădare
08:07
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 808. „Qatargate în Israel”: Netanyahu, acuzat de trădare
JOCURILE OLIMPICE Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin inima orașului antic Pompeii
22:40
Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin inima orașului antic Pompeii
Mediafax
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Cancan.ro
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Cancan.ro
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
De ce unii oamenii își lasă pilotele afară, în frig, iarna și ce spune știința despre asta?
TURISM Orașul european perfect pentru schi și plimbări. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro
11:50
Orașul european perfect pentru schi și plimbări. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro
VIDEO EXCLUSIV Laponia, în topul destinațiilor de Crăciun alese de români în 2025. Cât costă o vacanță la Casa lui Moș Crăciun
11:41
Laponia, în topul destinațiilor de Crăciun alese de români în 2025. Cât costă o vacanță la Casa lui Moș Crăciun
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
11:31
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
SĂNĂTATE Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă. Ce preparate din carne de porc recomandă
11:25
Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă. Ce preparate din carne de porc recomandă
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
11:15
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
Gândul de Vreme Alertă de ninsori, polei și vânt înainte de Crăciun. Prognoza ANM, pentru Gândul
10:59
Alertă de ninsori, polei și vânt înainte de Crăciun. Prognoza ANM, pentru Gândul

Cele mai noi