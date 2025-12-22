Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, efectuează, luni, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitaţia omologului său de la Chişinău, Mihai Popşoi, alături de care a susținut o conferinţă de presă. Oana Ţoiu a făcut și un bilaț diplomatic al președintelui României, Nicușor Dan, în țara vecină.

Șefa diplomnației de la București a numărat întâlinirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu. Potrivit estimărilor ministrului de Externe, cei doi lideri s-ar fi văzut la Chișinău de 5 ori.

„În plan bilateral am avut un an foarte bogat, cinci vizite la nivel de șef al statului. Prima vizită a președintelui Nicușor Dan a fost la Chișinău, în iunie. Două vizite la nivel de premier. Prima vizită a premierului Alexandru Munteanu a fost la București, în noiembrie. Două vizite la nivel de președinte al Parlamentului și cinci vizite la nivel de ministru al afacerilor externe.

De altfel, și prima mea vizită din mandat după preluarea mandatului a fost la Chișinău, în iulie, și peste 70 de vizite ale oficialilor români în Republica Moldova. Dacă ne uităm la componenta bilaterală, depășim 100 de de vizite oficiale”, a declarat Oana Țoiu.

Foto: Facebook /Mihai Popșoi

