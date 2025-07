Cine este noul DIRECTOR al companiei Astronomer după ce Andy Byron și-a dat demisia în urma derapajului mediatizat de la concertul Coldplay

Reputația companiei tech Astronomer de analiza datelor încă are de suferit după ce fostul director Andy Byron a fost surprins într-o ipostază indecentă la festivalul muzical Coldplay din Boston (15-16 iulie 2025), pe durata spectacolului susținut de cântărețul Chris Martin.

Acesta părea să fie într-o relație extraconjugală cu șefa departamentului de resurse umane, Kristin Cabot. Cei doi au fost filmați când se îmbrățișau și se sărutau, iar opinia publică a dedus că se aflau într-o relație romantică. Când au realizat că apar pe ecrane în văzul publicului, cei doi s-au înroșit la față. Vizibil stânjeniți, s-au îndepărtat de la fața locului.

Gestul de tandrețe al celor doi când se îmbrățișau s-a viralizat pe toate rețelele de socializare în câteva zile. Pe 19 iulie, Andy Byron a demisionat în urma derapajului. Cântărețul Chris Martin, amuzat când a văzut imaginile, a glumit, zicând că cei doi „sunt timizi, fie într-o relație extraconjugală”. Solistul i-a avertizat dinainte pe fani că se vor folosi camerele video la spectacolul său pentru a-i surprinde în timp ce își sărută partenerele.

Andy Byron a declarat că a demisionat din cauza derapajului ce ar fi dăunat reputației companiei Astronomer, scrie NBC News. El și-a motivat decizia pentru că derapajul său a atras prea multă atenție din partea presei, periclitând reputația companiei pe care o conducea. El a mai spus că va continua să lucreze în domeniul inteligenței artificiale și în analiza datelor, dar că-și va asuma greșeala, potrivit The Mirror.

Născut în 1974, Andrew Michael Byron a fost directorul executiv al companiei Astronomer din iulie 2023. El este căsătorit cu Megan Kerrigan și are doi copii, conform New York Post.

Pete DeJoy, numit directorul executiv interimar a companiei Astronomer, a făcut un anunț pe rețelele de socializare:

„În weekend, am preluat rolul de director executiv interimar la Astronomer, o companie în a cărei construire mi-am dedicat întreaga viață profesională. În ultimii ani, afacerea noastră a cunoscut o creștere incredibilă. Ceea ce a fost odată o misiune de a ajuta companiile cu Apache Airflow s-a transformat în mult mai mult. Suntem privilegiați să ne aflăm în atenția clienților noștri, în domeniile strategiei de date și inteligenței artificiale, alimentând canalele din spatele analizei meciurilor echipei sportive favorite, de chatboți bazați pe LLM pentru asistență, antrenând inteligența artificială pentru mașini autonome și fiecare proces critic. La Astronomer, nu ne-am ferit niciodată de provocări; timp de 10 ani am trecut prin nenumărate provocări și de fiecare dată am ieșit mai puternici. De la înființarea unei companii de software în Cincinnati, Ohio, la menținerea luminilor aprinse în timpul prăbușirii băncii care ne deținea toți banii, până la creșterea numărului de angajați de la 30 la 300 în timpul unei pandemii globale care ne-a impus să facem totul fără a fi vreodată în aceeași cameră. Și totuși, suntem încă aici. Suntem aici pentru că Astronomer este construit de oameni care trăiesc pentru a rezolva probleme dificile, stau până noaptea târziu pentru a repara ce este stricat și cărora le pasă profund să facă lucrurile în mod corect. Suntem aici pentru că clienții noștri au încredere în noi pentru cele mai ambițioase proiecte de date și inteligență artificială. Și, cel mai important, suntem aici pentru că misiunea noastră este mai importantă decât orice alt moment”.