Cum poate fi caracterizat Zohran Mamdani, noul PRIMAR din New York: socialist, musulman, rapper. Portretul celui care l-a învins pe Trump

Pe 4 noiembrie 2025, Zohran Kwame Mamdani a devenit primul primar ales de religie musulmană, de origine indiană și din generația milenială al orașului New York. Născut pe 18 octombrie 1991, în Kampala (Uganda), Mamdani este fiul comentatorului politic Mahmood Mamdani de origine indiană care predă ca profesor la Universitatea Columbia și al regizoarei indience Mira Nair. Ambii părinți au absolvit la Universitatea Harvard.

Familia lui Mamdani a migrat în Africa de Sud când avea 5 ani. La 7 ani, el și părinții lui s-au stabilit în SUA, în New York City. A urmat cursurile la Liceul Bronx și Studiile Africane la Colegiul Bowdoin în 2014. Acolo, a înființat filiala din campus a organizației „Studenții pentru Justiția Palestinei”.

Noul primar ales este ugandez de origine indiană

Indian, african, american, s-a lovit cu multe acuzații pentru că se juca cu identități rasiale multiple: se considera asiatic, african și afro-american în dosarul de înscriere la Universitatea Columbia.

Și-a afișat de-a lungul campaniei și credința musulmană, vizitând în mod regulat moschei și lansând clipuri în limba Urdu despre criza costurilor vieții din New York City. Soția sa, Rama Duwaji, este o artistă de origine siriană. Cei doi s-au întâlnit pe aplicația de dating Hinge. Ca musulman șiit, a îmbrățișat cauza pentru recunoașterea statului Palestina, potrivit BBC.

A criticat dur operațiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza și l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu de „genocid” (și chiar a solicitat arestarea sa) și a etichetat Israelul ca stat „apartheid”. Pe de altă parte, Mamdani a spus că nu va tolera antisemitismul în New York dacă va fi ales primar.

„Știm că a sta în fața publicului ca musulman presupune sacrificarea siguranței pe care uneori o găsim în umbre”, a spus el la un miting.

A profesat ca muzician hip-hop și în domeniul imobiliar

A profesat ca muzician hip-hop și consilier în domeniul imobiliar, ajutând proprietarii cu venituri mici din Quuens pentru a nu fi evacuați. A intrat în politica locală ca manager de campanie și a fost ales în 2020 la Adunarea Statului New York.

În 2024, el și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al New York-ului. A câștigat alegerile primare printr-o victorie surprinzătoare împotriva lui Andrew Cuomo.

Ce promite că va face pentru New York City

El a promis transport gratuit, ajutoare sociale crescute pentru minori, construirea de magazine de stat care să vândă produse alimentare la prețuri mai mici pentru newyorkezii săraci, înghețarea prețurilor la chirii, reforme în domeniul siguranței publice, creșterea salariului minim de 30 de dolari până în 2030, creșterea taxelor pentru corporații și drepturile comunității LGBTQ.

Mamdani a promis că va face New York City mai sigur și mai accesibil pentru persoanele cu venituri mici, propagând pe rețelele de socializare o agendă socialistă radicală pentru a atrage foarte multe voturi de la tinerii generației Z. S-a afirmat însă și datorită unui discurs autentic dedicat tinerilor. Contrastul său era Charlie Kirk, comentator și activist politic de dreapta care l-a criticat.

În New York, chiria lunară cea mai ieftină este 3.625 $

Chiria medie pentru un apartament cu un singur dormitor în noiembrie 2025 a ajuns la 4.778 de dolari în New York City, cu 20% mai mare decât era în urmă cu trei ani, ne arată prețurile de pe site-ul RentHop. În Brooklyn, pentru a închiria un apartament cu un singur dormitor, un rezident trebuie să plătească 3.625 de dolari pe lună.

Mamdani promite că va îngheța prețurile la chirii pentur patru ani în orașul în care locuiesc 1 milion de chiriași, declarând că New York este un „oraș în care 1 din 4 oameni trăiesc în sărăcie, un oraș în care 500.000 de copii se culcă flămânzi în fiecare noapte, un oraș care este în pericol să piardă tot ceea ce-l face special”.

Magazine alimentare de stat

Mamdani a făcut campanie și pe prețurile crescute la alimente. El a promis că va construi o rețea de magazine de stat în toate cele cinci cartiere ale orașului, unde vor fi vândute alimente ieftine care să fie accesibile rezidenților cu venituri mici.

Transport gratis

Mamdani a promis că transportul cu autobuzele va fi gratuit. În prezent, prețul unui bilet este 2,90 de dolari. De asemenea, primarul ales a zis că îl va face mai rapid după ce va dezvolta un plan prin care să investească 630 milioane de dolari pe an.

Programe sociale pentru copii

Agenda lui Mamdani include și scăderea costurilor programelor sociale alocate cpiilor din oraș. Mulți aleg să plece din oraș din cauza costurilor mari.

Taxe pe corporații

Pentru a-și finanța planul socialist, Mamdani vrea să crească taxele pe corporații cu 11,5%. În prezent, taxele pe companiile private din New York City este de 7,25%. Mamdani a promis că va adăuga o taxă de 2% pentru oricare newyorkez care are o avere mai mare de 1 milion de dolari.

Salariul minim în 2030: 30 $/ora

Mamdani a promis că va crește salariul minim la 30 dolari per oră până în anul 2030. În prezent, salariul minim este de 16,50 dolari/oră.

Ce înseamnă victoria lui Mamdani pentru viitorul Partidului Democrat

Mamdani a promis o viziune nouă și chiar s-a afișat cu mesajul „A New Era” (O Nouă Eră): Reorientarea Partidului Democrat către clasa muncitoare americană. Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat al statului New York, a spus despre Mamdani că provoacă un război civil în interiorul Partidului Democrat între moderații ca el și progresiști.

La nivel național, unii democrați de top au fost reticenți în a-l accepta pe jucătorul în vârstă de 34 de ani. Se temeau că opiniile sale, inclusiv afilierea sa la organizația politică „Socialiștii Democrați din America” și sprijinul său ferm pentru drepturile palestinienilor, le-ar înstrăina votanții în alegerile intermediare din 2026.

Într-o declarație de marți, „Justice Democrats”, o organizație care a susținut candidați progresiști ​​din întreaga țară, a declarat: „Victoria lui Zohran ar trebui să-i avertizeze pe toți democrații corporativi înrădăcinați – dacă nu servești interesele oamenilor obișnuiți, timpul tău în funcție este limitat.”

Fostul președinte democrat Barack Obama i-a felicitat pe „toți democrații” care au câștigat alegerile de ieri, dar a omis să-l menționeze pe Mamdani. Obama, un democrat care a susținut programul social de asigurări medicale „Obamacare”, se oferise să-l consilieze. S-a răzgândit și s-a distanțat de socialistul radicalizat. În schimb, fostul președinte Joe Biden l-a sunat ieri pe Mamdani să-l felicite pentru victorie. În iunie, când Mamdani a devenit nominalizat să candideze din partea Partidului Democrat în cursa pentru Primăria New York City, fostul președinte Bill Clinton i-a urat succes.

Ce crede tabăra republicană despre Mamdani: „un comunist”, „extremist”, „musulmanul socialist care va ruina New York”

Președintele Donald Trump acuză că Zohran Mamdani ar putea împinge New York către un „dezastru economic și social” și l-a etichetat drept „comunist”. Președintele a amenințat că nu va mai contribui cu fonduri federale, chiar dacă orașul New York este locul unde s-a născut.

Trump nu-l vrea nici pe candidatul desemnat de republicani, Curtis Sliwa, despre care a spus că „i-ar sta mai bine fără beretă” și că „un vot pentru Sliwa este un vot pentru Mamdani” și îi îndeamnă pe newyorkezii republicani să-l voteze pe Andrew Cuomo, considerându-l mai „capabil” decât Mamdani.

„Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru primăria orașului New York, este foarte puțin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar, pentru prima mea casă iubită, deoarece cu un comunist primar, acest oraș odată măreț nu are NICI O șansă de succes sau chiar de supraviețuire! Situația nu poate decât să se înrăutățească cu un comunist la conducere, iar eu nu vreau să arunc, în calitate de președinte, bani buni după cei irosiți. Este obligația mea să conduc națiunea și sunt ferm convins că New York-ul va fi un dezastru economic și social complet și total dacă Mamdani va câștiga.Principiile sale au fost testate de peste o mie de ani și niciodată nu au avut succes. Aș prefera să văd câștigând un democrat, care are un palmares de succes, decât un comunist fără experiență și cu un palmares de EȘEC TOTAL. Nu a fost nimic ca membru al Adunării, s-a clasat pe ultimul loc în clasament și, ca potențial primar al celui mai mare oraș din lume, NU ARE NICI O ȘANSĂ să-l readucă la gloria de odinioară! Trebuie să ne amintim și acest lucru: un vot pentru Curtis Sliwa (care arată mult mai bine fără beretă!) este un vot pentru Mamdani. Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveți de ales. Trebuie să votați pentru el și să sperați că va face o treabă fantastică. El este capabil de asta, Mamdani nu!”.

Charlie Kirk, asasinat la 10 septembrie 2025, spunea despre candidatul democrat: „Mamdani este un musulman socialist. Dacă învinge, o să vedeți ceea ce v-am avertizat”.

„Dacă nu îmbunătățim condiția economică a americanilor tineri, Mamdani și ideile sale distructive vor continua să se răspândească. Când tinerii au credință în viitorul nostru economic, când au locuințe, se căsătoresc și fac copii, ei devin o miză pentru țară. Este pielea lor în joc. Singuri, chiriași, fără copii, sunt mai ușor de radicalizat de cei care vor să distrugă Civilizația Vestică”.

„În urmă cu 24 de ani, un grup de musulmani au ucis 2.753 de oameni pe 11 septembrie. Acum, un musulman socialist candidează pentru Primăria New York City”.

„Mă tot gândesc la ceva care mă ține treaz toată noaptea. Zohran Mamdani mănâncă orez cu mâinile goale pe durata unui interviu. Mă îndoiesc sincer că el se scarpină la fund mai puțin decât noi, ceea ce face ca toată scena să fie grețoasă.”

Printr-0 postare apoteotică pe X, rapperul afro-american 50 Cent a pus o imagine generată cu AI care conține o piatră funerară. Pe piatră este gravată o inscripție:

RIP NYC (Odihnește-te în Pace, New York City)

Fondat în 1624 – Mort în 2025

