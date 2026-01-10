Prima pagină » Știri externe » Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea

Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea

10 ian. 2026, 18:28, Știri externe
Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea

Reza Pahlavi, fiul fostului Șah al Iranului, s-a născut pe 31 octombrie 1960. Numele său este scandat pe străzile Teheranului și a altor mari orașe din Iran pe durata revoltelor. „Acesta este ultimul război, Pahlavi se întoarce” și „Trăiască regele”, scandează aceștia.

El este văzut ca o alternativcă la unul dintre cei mai opresivi dictatori ai zilelor noastre: Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. În 2006, administrația prezidențială a lui George W. Bush, care planificase în secret invazia Iranului după ocuparea Irakului și Afganistanului, a creat Fondul Iranului Democrat, furnizând 75 milioane de dolari grupărilor de opoziție iraniană și principalelor voci anti-Khamenei. Prințul moștenitor a făcut apel de atunco la acțiune militară și la proteste.

Tinerețea Prințului Persiei

Reza Pahlavi a devenit oficial prinț în 1967. La momentul vizitei președintelui SUA Jimmy Carter în decembrie 1977, tânărul prinț cânta muzică rock în Palatul Niavaran, relatează SkyNews. A fost crescut de un ofițer militar numit de tatăl său. A studiat la o școală privată a palatului, unde a fost căpitanul echipei de fotbal.

Părinții lui, Șahul și soția sa, Farah Pahlavi, l-au ținut departe de lumina reflectoarelor.  Un prieten din copilărie a povestit revistei People despre cum Pahlavi s-a strecurat din casa de vară a familiei sale, fără gărzile sale de corp, pentru a putea fi alături de oameni în bazar.

În 1978, a fost instruit la baza aeriană Reese din Luhbock, Texas. Când și-a finalizat instruirea militară în martie, s-a alăturat familiei sale după plecarea de la putere. Aceștia s-au mutat din Maroc în Bahamas și ulterior în Mexic. Tatăl său a murit de cancer în 1980.

Exilul

Reza Pahlavi avea 18 ani când tatăl său, ultimul Șah al Iranului, a fugit din țară după declanșarea Revoluției Islamice în 1979, informează  Times. Familia sa, care a deținut puterea timp de 50 de ani în Iran până în ianuarie 1979 și s-a îmbogățit din petrol, a fost detestată de o mare parte a societății iraniene, de la fermieri la studenții radicalizați de ayatollahul Ruhollah Khomeini.

Inegalitatea socială, cheltuielile masive făcute pe stilul lor de viaț luxuriant în maniera reginei franceze Marie Antoinette sau țarului rus Nicolae al II-lea, precum și poliția secretă care a comis acte îngrozitoare de tortură, au aprins revoluția.

El a început să studieze la Colegiul Wiliams din Massachusetts și s-a înscris într-un program de corespondență de la Universitatea Southern California. În 1985, după ce a obținut licența pe științe politice, s-a întâlnit cu aleasa inimii sale, Yasmine Etemad-Amini. Cei doi s-au căsătorit în 1986 și au făcut trei copii.

Reza Pahlavi vrea să se întoarcă în țara natală

Ayatollahul, aflat în exil în Franța, s-a întors în Iran pentru a conduce Revoluția Islamică în timp ce dinastia Pahlavi devenise o notă în cărțile de istorie.  Însă, Rezah Pahlavi s-a autoproclamat prinț și Șah – Rege al Regilor – în exil.  Acum, el este figura aflată la exil care instigă la intensificarea protestelor cu scopul schimbării regimului prin filmări care circulă pe rețelele de socializare.

Într-un articol pentru Washington Post, Reza Pahlavi a spus că reprezintă figura unificatoare care ar putea ghida  poporul iranian în procesul de tranziție de la tiranie la un viitor democratic. În vârstă de 65 de ani, Reza Pahlavi dorește relații mai întărite cu Vestul. De asemenea, pe lângă că a promis un Iran mai secular și democratic, el susține că s-a distanțat de practicile și modelul de conducere ale tatălui său.

În 1986, Reza Pahlavi a ținut un discurs prin semnale piratate la două posturi TV din Iran

Pahlavi a încercat să câștige influență în Iran în timpul exilului de aproape cinci decenii, unde a trăit în principal în SUA, în Los Angeles și Washington, DC.

În 1986, The Washington Post a relatat că CIA le-a furnizat aliaților prințului „un emițător de televiziune miniaturizat pentru o emisiune clandestină de 11 minute”.

Pahlavi,  care a piratat semnalul a două posturi din Republica Iraniană, s-a adresat spectatorilor din Iran:

„Mă voi întoarce și împreună vom deschide calea pentru fericirea și prosperitatea națiunii prin libertate”.

Sursa Foto: Site-ul familiei regale Pahlavi

Autorul recomandă: Iranul, pe un butoi cu pulbere. Tot mai mulți oameni ies în stradă, ciocniri majore. Regimul de la Teheran scoate blindatele 

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE După Macron, a doua voce din Uniunea Europeană spune că Europa trebuie să discute cu Putin. Meloni: „Să vorbim cu o singură voce”
20:43
După Macron, a doua voce din Uniunea Europeană spune că Europa trebuie să discute cu Putin. Meloni: „Să vorbim cu o singură voce”
DEZVĂLUIRI Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump
20:08
Financial Times: Europa este neputincioasă la preluarea Groenlandei de către Trump
EXTERNE China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus
19:51
China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus
LIVE 🚨 Iranul fierbe. Armata iraniană a ridicat sistemul de alertă la cel mai înalt nivel. Protestatarii asaltează străzile
19:42
🚨 Iranul fierbe. Armata iraniană a ridicat sistemul de alertă la cel mai înalt nivel. Protestatarii asaltează străzile
REACȚIE Von der Leyen condamnă represiunea violentă a manifestaţiilor din Iran și cere eliberarea protestatarilor reținuți
19:00
Von der Leyen condamnă represiunea violentă a manifestaţiilor din Iran și cere eliberarea protestatarilor reținuți
AFACERI Ce i-au spus directorii companiilor petroliere lui Trump despre investiții în Venezuela
17:43
Ce i-au spus directorii companiilor petroliere lui Trump despre investiții în Venezuela
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință japonezi au construit circuite cerebrale umane în laborator

Cele mai noi

Trimite acest link pe