Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea

Reza Pahlavi, fiul fostului Șah al Iranului, s-a născut pe 31 octombrie 1960. Numele său este scandat pe străzile Teheranului și a altor mari orașe din Iran pe durata revoltelor. „Acesta este ultimul război, Pahlavi se întoarce” și „Trăiască regele”, scandează aceștia.

El este văzut ca o alternativcă la unul dintre cei mai opresivi dictatori ai zilelor noastre: Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. În 2006, administrația prezidențială a lui George W. Bush, care planificase în secret invazia Iranului după ocuparea Irakului și Afganistanului, a creat Fondul Iranului Democrat, furnizând 75 milioane de dolari grupărilor de opoziție iraniană și principalelor voci anti-Khamenei. Prințul moștenitor a făcut apel de atunco la acțiune militară și la proteste.

Tinerețea Prințului Persiei

Reza Pahlavi a devenit oficial prinț în 1967. La momentul vizitei președintelui SUA Jimmy Carter în decembrie 1977, tânărul prinț cânta muzică rock în Palatul Niavaran, relatează SkyNews. A fost crescut de un ofițer militar numit de tatăl său. A studiat la o școală privată a palatului, unde a fost căpitanul echipei de fotbal.

Părinții lui, Șahul și soția sa, Farah Pahlavi, l-au ținut departe de lumina reflectoarelor. Un prieten din copilărie a povestit revistei People despre cum Pahlavi s-a strecurat din casa de vară a familiei sale, fără gărzile sale de corp, pentru a putea fi alături de oameni în bazar.

În 1978, a fost instruit la baza aeriană Reese din Luhbock, Texas. Când și-a finalizat instruirea militară în martie, s-a alăturat familiei sale după plecarea de la putere. Aceștia s-au mutat din Maroc în Bahamas și ulterior în Mexic. Tatăl său a murit de cancer în 1980.

Exilul

Reza Pahlavi avea 18 ani când tatăl său, ultimul Șah al Iranului, a fugit din țară după declanșarea Revoluției Islamice în 1979, informează Times. Familia sa, care a deținut puterea timp de 50 de ani în Iran până în ianuarie 1979 și s-a îmbogățit din petrol, a fost detestată de o mare parte a societății iraniene, de la fermieri la studenții radicalizați de ayatollahul Ruhollah Khomeini.

Inegalitatea socială, cheltuielile masive făcute pe stilul lor de viaț luxuriant în maniera reginei franceze Marie Antoinette sau țarului rus Nicolae al II-lea, precum și poliția secretă care a comis acte îngrozitoare de tortură, au aprins revoluția.

El a început să studieze la Colegiul Wiliams din Massachusetts și s-a înscris într-un program de corespondență de la Universitatea Southern California. În 1985, după ce a obținut licența pe științe politice, s-a întâlnit cu aleasa inimii sale, Yasmine Etemad-Amini. Cei doi s-au căsătorit în 1986 și au făcut trei copii.

Reza Pahlavi vrea să se întoarcă în țara natală

Ayatollahul, aflat în exil în Franța, s-a întors în Iran pentru a conduce Revoluția Islamică în timp ce dinastia Pahlavi devenise o notă în cărțile de istorie. Însă, Rezah Pahlavi s-a autoproclamat prinț și Șah – Rege al Regilor – în exil. Acum, el este figura aflată la exil care instigă la intensificarea protestelor cu scopul schimbării regimului prin filmări care circulă pe rețelele de socializare.

Într-un articol pentru Washington Post, Reza Pahlavi a spus că reprezintă figura unificatoare care ar putea ghida poporul iranian în procesul de tranziție de la tiranie la un viitor democratic. În vârstă de 65 de ani, Reza Pahlavi dorește relații mai întărite cu Vestul. De asemenea, pe lângă că a promis un Iran mai secular și democratic, el susține că s-a distanțat de practicile și modelul de conducere ale tatălui său.

În 1986, Reza Pahlavi a ținut un discurs prin semnale piratate la două posturi TV din Iran

Pahlavi a încercat să câștige influență în Iran în timpul exilului de aproape cinci decenii, unde a trăit în principal în SUA, în Los Angeles și Washington, DC.

În 1986, The Washington Post a relatat că CIA le-a furnizat aliaților prințului „un emițător de televiziune miniaturizat pentru o emisiune clandestină de 11 minute”.

Pahlavi, care a piratat semnalul a două posturi din Republica Iraniană, s-a adresat spectatorilor din Iran:

„Mă voi întoarce și împreună vom deschide calea pentru fericirea și prosperitatea națiunii prin libertate”.

Sursa Foto: Site-ul familiei regale Pahlavi

