Liderul suprem al Iranului se pregătește să fugă la Moscova dacă revoltele din Iran scapă de sub control. Ce presupune „planul B“ al ayatollahului

05 ian. 2026, 15:03, Știri externe
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, se pregătește să fugă în străinătate în cazul în care mișcarea anti-regim scapă de sub control. În ultimele 9 zile, protestele negustorilor din Teheran au luat forma unor „revolte” populare – cu sloganuri în favoarea răsturnării regimului teocratic.

Potrivit publicației British Times, agențiile de informații americane și britanice cred că Ali Khamenei a elaborat un plan de evadare în Rusia. Moscova a fost de mult timp un refugiu sigur pentru liderii autoritari detronați, precum Bashar al-Assad, fost președinte al Siriei.

Conform „Planului B” al liderului Iranului, dacă forțele de securitate ale lui Khamenei nu reușesc să oprească protestele tot mai intense sau îl vor abandona în mijlocul tulburărilor, liderul în vârstă de 86 de ani va părăsi Teheranul împreună cu cercul său apropiat de asociați și membri ai familiei, inclusiv fiul său și succesorul desemnat, Mojtaba.

Momentul decisiv pentru Liderul Superm al Iranului ar putea să fie tot mai aproape. Platforma vedetă a pariurilor politice, Polimarket anunță că există o probabilitate de 43% ca Liderul Suprem să piardă puterea anul acesta, până la 31 decembrie.

Ali Khamenei este liderul suprem al Iranului, în funcție din 1989. El a fost anterior președinte al Iranului din 1981 până în 1989.

Pe străzile orașelor mari se scandează sloganuri în favoarea prințului exilat Reza Pahlavi, fiul cel mare al șahului Mohammed, care a „căzut” odată cu Revoluția iraniană din 1979, după 37 de ani de domnie.

Cel puțin 12 persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul confruntărilor locale, potrivit unui bilanț bazat pe anunțuri oficiale.

Iranul a acuzat, astăzi, Israelul că încearcă să „submineze unitatea națională” după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat „solidaritatea cu lupta” poporului iranian, în timp ce Donald Trump a reiterat duminică că Iranul ar suferi o lovitură „foarte dură” dacă protestatarii ar fi uciși.

„Urmărim situația cu mare atenție. Dacă încep să omoare oameni, așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, a amenințat republicanul, adresându-se reporterilor de pe Air Force One.

A noua zi de proteste

Iranul intră în a noua zi de proteste naționale împotriva regimului, iar cetățenii înarmați au ieșit inclusiv aseară în stradă. Protestele au izbucnit la 28 decembrie la Teheran, pe fondul agravării situaţiei economice, marcată de o inflaţie care a depăşit 52% în decembrie.

