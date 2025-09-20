Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ce este în joc în SUA după asasinarea activistului Charlie Kirk /TRUMP are pretextul continuării direcției autocrate

Politicienii de stânga din Statele Unite practică acum propria ”cultură de anulare” a discursurilor politice după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, un eveniment care este folosit ca pretext de președintele Donald Trump pentru continuarea parcursului autocrat, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ani întregi, segmente largi ale societății americane polarizate au trăit în camere separate și izolate aproape ermetic. Mișcările de stânga le stigmatizează pe cele de dreapta și invers, sunt citite cărți diferite, sunt urmărite publicații diferite, nu prea există dezbateri politice civilizate, iar Constituția este interpretată diferit. Atmosfera este atât de tensionată încât au fost avertismente repetate că s-ar putea produce ceva. Totuși, asasinarea activistului Charlie Kirk, din cadrul mișcării lui Trump – ”Să Facem America din Nou Măreață (MAGA)” – nu este un astfel de moment, notează Majid Sattar, într-un articol publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung sub titlul ”Ce este în joc în America după asasinarea lui Charlie Kirk”.

Cei mai mulți americani urăsc violența politică și, deși sunt vehiculate nenumărate zvonuri, nu există nicio amenințare de război civil. Chiar și Trump a fost victima unei tentative de asasinat, iar consilierii lui consideră moartea lui Kirk o amenințare directă, acuzând vehement forțele de stânga.

Trump are pretextul continuării direcției autocrate, miza este dominația culturală

Conform anchetatorilor, asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, trecuse recent la stânga radicală și promova drepturile minorităților sexuale, în contextul în care avea o relație cu un bărbat. Poliția crede că individul a acționat singur, se radicalizase pe Internet și nu făcea parte din nicio mișcare politică.

Președintele Trump, care a omis să menționeze o serie de acte de violență comise de extremiști de dreapta, i-a acuzat direct pe membrii mișcărilor de stânga. Miza este, de fapt, dominația culturală.

”Mișcarea MAGA nu este interesată să îi îndemne pe democrați să se distanțeze de forțele radicale. Asociații lui Trump cred că este o oportunitate de oprire a dominației forțelor de stânga asupra presei, universităților și a Hollywood-ului. Acum, activiștii de stânga care luptau pentru libertatea de exprimare au devenit avocații culturii anulării discursurilor. Cea mai bună imunizare față de campaniile populiștilor de dreapta este revenirea la valorile liberale care erau fundația celei mai vechi democrații din lume”, concluzionează editorialistul Majid Sattar.

