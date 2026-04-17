Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan

Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan

La Summmitul E4 de la Paris, găzduit de președintele francez Emmanuel Macron, se discută planul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. 

La reuniune participă premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministra italiană Giorgia Meloni.

Liderii europeni au anunțat crearea unei coaliții internaționale, deși Trump i-a rugat să stea deoparte

Chiar după ce regimul islamist de la Teheran a anunțat vineri seară că Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă „complet”, Emmanuel Macron și Keir Starmer spun că vor conduce o coaliție internațională pentru a proteja navigația din coridorul îngust de îndată ce „condițiile vor permite”.

Donald Trump a dezvăluit că în cadrul negocierilor mediate de Pakistan, Iranul s-a arătat dispus să nu dezvolte arme nucleare pentru peste două decenii. Liderul de la Casa Albă a îndemnat statele NATO să „stea departe” de Strâmtoarea Ormuz.

„Le-am spus să stea departe, cu excepția cazului în care nu vor decât să-și încarce navele cu petrol. Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie!”, a scris Trump pe Truth Social.

Keir Starmer: Va fi o misiune pur defensivă

Premierul britanic a declarat că a fi efectuată o misiune strict defensivă pentru securizarea navelor care tranzitează carburanții, cât și pentru deminare.

„Aceasta va fi strict pașnică și defensivă, ca o misiune de a liniști transportul maritim comercial și de a sprijini deminarea. Invităm toate națiunile interesate de libera circulație a comerțului global să ni se alăture. Unele și-au exprimat deja disponibilitatea de a contribui. Vom continua acest lucru cu o conferință de planificare militară la Londra săptămâna viitoare, unde vom anunța mai multe detalii despre componența misiunii, iar peste o duzină de țări s-au oferit deja să contribuie cu resurse.”, a spus Keir Starmer.

Participă și Nicușor Dan

De asemenea, alți 30-40 de lideri de state și guverne participă prin videoconferință, incusiv președintele României, Nicușor Dan.

Cancelarul Germaniei, Merz, ar putea particpa la o misiune pentru protejarea Strâmtorii Ormuz. Aceasta este crucială pentru comerțul global cu carburanți. Germania ar putea contribui la misiune prin deminare și supraeghere maritimă, susțin sursele guvernamentale citate de Welt.

Premisele planului european includ și un angajament din partea Iranului de a nu ataca navele care circulă prin Strâmtoarea Ormuz, precum și un angajament din partea SUA de a nu bloca nicio navă.

