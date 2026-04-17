Știri externe » Starmer și Macron, acuzați de un oficial senior european că se prefac „relevanți" în planul „Strâmtoarea Ormuz"

Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au convenit la summitul de vineri de la Paris privind viitorul tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz. 

Premierul britanic și președintele francez  încearcă să împingă planul european pentru redeschiderea strâmtorii. În războiul de 40 de zile cu SUA, Iranul a blocat una dintre cele mai înguste căi navigabile din lume.

Macron și Starmer sunt așteptați să găzduiască un summit pentru implementarea unui plan „multinațional”, „independent” și „coordonat” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz după încetarea ostilităților. 40 de națiuni ar urma să ia parte la inițiativă, însă  SUA nu au luat parte la discuții, raportează Reuters.

„Planul european” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Blocajul a afectat 20% din tranzitul petrolier global, rezultând un val de scumpiri la carburanți în Europa. Guvernele au fost  constrânse să implementeze soluții temporare.

Propunerile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz au fost făcute de Marea Britanie și Franța, singurele țări europene care au inițiat misiuni navale pentru apărarea Ciprului și a altor parteneri strategici din Golful Persic.

La înfăptuirea planului au participat și țări non-beligerante. Guvernele acestora au promis că vor interveni cu forțe navale numai după încetarea conflictului.

„Franța și Regatul Unit or găzdui o conferință la Paris în această vineri, care va reuni țări nonbeligerante printr-o videoconferință, pentru a contribui, alături de noi, la o misiune multilaterală și pur defensivă menită să restabilească libertatea navigației în strâmtoare atunci când condițiile de securitate vor permite”, a scris Macron pe X.

Un plan coordonat, independent, multinațional pentru a securiza navigația internațională odată ce conflictul se va încheia”, a spus Starmer, potrivit Reuters.

Starmer și Macron, acuzați că se „prefac” mai relevanți decât sunt

Un oficial senior european a declarat pentru Fox News că cei doi lideri se prefac să fie mai „relevanți” decât sunt. În timp ce strategia președintelui american Donald Trump presupune blocarea porturilor iraniene cu forțe navale americane, inițiativa anglo-franceză este menită să se separe de părțile beligerante. Inițiatia ar fi concentrată doar pe restabilirea transportului maritim comercial.

El a adăugat că inițiativa nu este menită să ajungă pe masa Biroului Oval de la Washington DC.  Parisul a început discuțiile despre viitoarea misiune maritimă din „prima zi a conflictului”. El adaugă că Franța doar formalizează planurile alături de Marea Britanie.

„Ce vrem noi la final este să nu fie blocadă, nicio taxă, nimic care să blocheze fluiditatea a ceea ce tranzitează prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus oficialul.

Donald Trump a criticat dur puterile europene pentru că nu au participat în mod activ la sprijinirea SUA în războiul cu Iran. Președintele a amenințat că ar putea scoate SUA din NATO. Macron a spus de la începutul conflictului că misiunea Franței va fi strict „defensivă”. El a exclus chiar escortarea navelor petroliere pe durata desfășurării bombardamentelor.

