Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice: „Nu sunt indicii că țara ar fi fost amenințată”

01 mart. 2026, 15:07, Știri externe
Într-un moment de escaladare fără precedent în conflictul din Orientul Mijlociu, autoritățile britanice au anunțat că Iranul a lansat două rachete în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice și aliate, în timp ce alte proiectile au vizat ținte multiple în regiune.

Declarația lui Konstantinos Letymbiotis, purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, în care subliniază că Cipru nu a fost amenințat:

„În legătură cu declarațiile și relatările mass-media referitoare la lansarea de rachete în direcția Ciprului, se precizează că acest lucru nu este adevărat și că nu există niciun indiciu că țara ar fi fost amenințată”, a scris el pe rețelele de socializare.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit că două rachete lansate de forțele iraniene au fost trase spre Cipru, unde se află importante baze militare britanice și ale coaliției occidentale. Cu toate acestea, oficialul britanic a precizat că, pe baza informațiilor disponibile, nu există dovezi clare că bazele militare au fost ținta directă a atacului.

Președintele Ciprului convoacă Consiliul de Securitate

Guvernul cipriot a respins categoric ideea că teritoriul Ciprului ar fi fost amenințat. Oficialii de la Nicosia au declarat că nu există semne că rachetele ar fi pus în pericol populația civilă sau infrastructura insulei. Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Național de Securitate pentru a evalua situația.

Acest incident vine în contextul unei riposte militare ample declanșate de Iran, ca reacție la loviturile americane și israeliene asupra teritoriului iranian, în urma cărora liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis. Teheranul a lansat rachete și drone către ținte din Orientul Mijlociu, inclusiv baze americane și israeliene din Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Iordania și Siria.

În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran

Cea mai înaltă clădire din lume, Burj al-Khalifa din Dubai, a fost lovită de o dronă iraniană

