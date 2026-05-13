CNN: Război secret împotriva narcotraficanților. CIA ar participa la asasinate țintite împotriva cartelurilor din Mexic

Războiul declarat al lui Trump împotriva drogurilor pare că se desfășoară concomitent pe două „flancuri. Publicația americană CNN susține, citând surse din domeniul securității, că CIA desfășoară operațiuni clandestine împotriva cartelurilor mexicane, inclusiv atacuri letale și asasinate țintite. Campania s-ar fi intensificat după ce administrația Trump a catalogat mai multe carteluri drept organizații teroriste.

CIA ar fi implicată într-o campanie secretă desfășurată în Mexic împotriva cartelurilor de droguri, care include inclusiv participarea directă la operațiuni letale, potrivit unei investigații publicate de CNN.

Televiziunea americană citează mai multe surse familiarizate cu operațiunile, care susțin că agenți americani au participat în ultimul an la atacuri țintite împotriva membrilor cartelurilor, în special asupra unor lideri și operatori de nivel mediu considerați esențiali pentru rețelele de trafic.

Una dintre operațiunile menționate de CNN îl vizează pe Francisco Beltran, cunoscut sub numele „El Payin”, presupus membru al cartelului Cartelul Sinaloa. Acesta a fost ucis pe 28 martie, împreună cu șoferul său, după ce automobilul în care se aflau a explodat pe o autostradă intens circulată din apropierea capitalei mexicane.

Potrivit procurorului general al statului Mexic, în vehicul fusese ascuns un dispozitiv exploziv. Mai multe surse citate de CNN afirmă însă că atacul ar fi fost o asasinare țintită facilitată de ofițeri CIA.

Operațiuni paramilitare CIA

Investigația susține că operațiunile ar fi coordonate de Ground Branch, o unitate paramilitară secretă a CIA specializată în misiuni clandestine și operațiuni speciale.

Conform surselor citate de publicația americană, implicarea agenției americane ar varia de la furnizarea de informații și suport logistic până la participarea directă în atacuri letale.

„Letalitatea operaţiunilor lor a crescut considerabil”, a declarat pentru CNN o persoană informată despre activitățile desfășurate în Mexic.

Mai mulți actuali și foști oficiali din securitatea națională americană au comparat strategia folosită împotriva cartelurilor cu tacticile antiteroriste utilizate de Statele Unite în Orientul Mijlociu după atacurile din 11 septembrie.

Potrivit surselor citate, noua abordare nu mai vizează doar liderii marilor carteluri, ci și membri de rang inferior considerați vitali pentru funcționarea rețelelor de trafic și distribuție.

Tensiuni tot mai mari între SUA și Mexic

Operațiunile ar putea genera probleme juridice și diplomatice majore, întrucât legislația mexicană interzice agenților străini să participe la acțiuni de aplicare a legii fără acordul explicit al guvernului federal.

Una dintre sursele CNN a afirmat că nu este clar dacă toate misiunile au fost coordonate cu autoritățile de la Ciudad de México.

Campania s-ar fi intensificat după ce administrația Donald Trump a desemnat mai multe carteluri mexicane drept organizații teroriste străine și a extins atribuțiile CIA pentru operațiuni clandestine și acțiuni letale în America Latină. Trump sugerase recent că o „forță terestră” americană este deja activă împotriva traficanților, fără să ofere alte detalii.

Primele indicii publice privind prezența CIA în Mexic au apărut după moartea a doi oficiali ai ambasadei SUA într-un accident rutier petrecut în statul Chihuahua. Surse CNN susțin că cei doi ar fi fost agenți CIA și că participaseră anterior, împreună cu autorități mexicane locale, la o razie asupra unui laborator de metamfetamină. Ulterior, guvernul federal mexican a transmis că nu autorizase prezența acestora în zona respectivă.

