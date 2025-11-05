Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg

În Uniunea Creștin-Democrată au început discuțiile despre o posibilă destrămare a coaliției pe fondul crizei guvernamentale din Germania.

Friedrich Merz se confruntă cu riscul pierderii puterii la jumătate de an după instalarea guvernului de coaliție. În această perioadă, coaliția CDU și SPD trece prin prima criză serioasă.

Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg

Între partide au apărut conflicte deschise și acuzații reciproce. Unii deputați ai CDU au vorbit pentru prima dată despre posibilitatea destrămării guvernului. Motivul unui nou val de tensiuni au fost declarațiile ministrului de externe Johann Wadephul despre Siria.

Fraza sa că țara „arată mai rău decât Germania în 1945” a provocat șoc în rândurile partidului de guvernământ și nemulțumire acută din partea cancelarului Friedrich Merz. În ultimele zile în interiorul CDU se desfășoară o adevărată luptă: uneori conducerea îl apără pe Johann Wadephul, alteori se dezic public de el.

S-ar putea ajunge la destrămarea coaliției

Liderul fracțiunii CDU în Bundestag, Jens Spahn, a declarat că „nu intenționăm să ne scufundăm împreună cu ei”, referindu-se la partenerii din SPD.

informațiilor BILD, în interiorul fracțiunii se discută deja o „alternativă la coaliție” până la varianta formării unui guvern minoritar, dacă pe 13 noiembrie, la ședința comitetului coaliției, nu se vor ajunge la acorduri privind reformele.

În SPD însă, potrivit surselor BILD, domnește confuzia. Vicecancelarul Lars Klingbeil este supus presiunilor din partea aripii stângi a partidului, iar miniștrii intră tot mai des în contradicții cu linia cancelarului.

Sursa Foto: Bundeskanzler.de

