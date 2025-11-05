Prima pagină » Știri externe » Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg

Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg

06 nov. 2025, 01:30, Știri externe
Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg

În Uniunea Creștin-Democrată au început discuțiile despre o posibilă destrămare a coaliției pe fondul crizei guvernamentale din Germania. 

Friedrich Merz se confruntă cu riscul pierderii puterii la jumătate de an după instalarea guvernului de coaliție. În această perioadă, coaliția CDU și SPD trece prin prima criză serioasă.

Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg

Între partide au apărut conflicte deschise și acuzații reciproce. Unii deputați ai CDU au vorbit pentru prima dată despre posibilitatea destrămării guvernului. Motivul unui nou val de tensiuni au fost declarațiile ministrului de externe Johann Wadephul despre Siria.

Fraza sa că țara „arată mai rău decât Germania în 1945” a provocat șoc în rândurile partidului de guvernământ și nemulțumire acută din partea cancelarului Friedrich Merz. În ultimele zile în interiorul CDU se desfășoară o adevărată luptă: uneori conducerea îl apără pe Johann Wadephul, alteori se dezic public de el.

S-ar putea ajunge la destrămarea coaliției

Liderul fracțiunii CDU în Bundestag, Jens Spahn, a declarat că „nu intenționăm să ne scufundăm împreună cu ei”, referindu-se la partenerii din SPD.

informațiilor BILD, în interiorul fracțiunii se discută deja o „alternativă la coaliție” până la varianta formării unui guvern minoritar, dacă pe 13 noiembrie, la ședința comitetului coaliției, nu se vor ajunge la acorduri privind reformele.

În SPD însă, potrivit surselor BILD, domnește confuzia. Vicecancelarul Lars Klingbeil este supus presiunilor din partea aripii stângi a partidului, iar miniștrii intră tot mai des în contradicții cu linia cancelarului.

Sursa Foto: Bundeskanzler.de

Autorul recomandă: Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

Citește și

EXTERNE Președintele Bundestagului cere interzicerea prostituției și pedepsirea clienților în Germania: „A ajuns bordelul Europei”
00:03
Președintele Bundestagului cere interzicerea prostituției și pedepsirea clienților în Germania: „A ajuns bordelul Europei”
EXTERNE Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
22:32
Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
EXTERNE Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
22:09
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
EXTERNE Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad
20:55
Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad
VIDEO Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
20:05
Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
EXTERNE Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
19:47
Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
Mediafax
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Cea mai mare expoziție dedicată reginei Elisabeta a II-a, organizată la Palatul Buckingham
EXTERNE Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii
23:28
Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”
23:19
Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”
VIDEO Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei
23:08
Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
23:00
Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
VIDEO Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
22:46
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”
22:30
Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”