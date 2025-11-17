Prima pagină » Știri externe » Otrăvire cu pizza congelată. Cum a încercat un bărbat din Germania să scape de soția sa pentru a începe o nouă viață alături de amantă

17 nov. 2025, 10:27, Știri externe
Sursă: Bild

Pentru că își dorea să înceapă o viață nouă alături de noua sa iubită, un bărbat de 56 de ani din landul Bavaria, Germania, a pus la cale un plan perfid: să-și omoare soția și fiul, iar moartea lor să pară una naturală, relatează BILD.

Incidentul a avut loc în decembrie 2024, iar înainte de a încerca să-și omoare soția, individul pe nume Dirk G., a căutat pe Google: „Cum se pot deduce cheltuielile pentru înmormântare din taxe?”. După aceea, a presărat otravă din aconit albastru pe o pizza congelată, a încălzit-o și a servit-o soției și fiului său în vârstă de 26 de ani.

Din fericire bărbatul fost descoperit la timp, a fost acuzat de tentativă de omor și a fost condamnat la 11 ani și 4 luni de închisoare.

„Am fost un monstru”, a recunoscut inculpatul în cadrul procesului care s-a desfășurat la Tribunalul Regional din Bamberg (Bavaria).

Acesta a mărturisit că, după ce a suferit un accident vascular cerebral și după probleme în căsnicie, el dorea să înceapă o viață nouă cu amanta sa thailandeză, pe care a cunoscut-o online, fără să-și piardă reputația prin divorț.

De aceea, punea diverse otrăvuri în mâncarea soției sale. Ultima dată, individul a presărat otravă pe o „Dr. Oetker Pizza Speciale” pentru a-și ucide soția și copilul.

„Voia să-și elimine soția, pentru a putea să se plimbe ținându-se de mână cu noua sa iubită prin cimitir.”, a transmis procurorul Michael Hoffmann. Anterior, Dirk G. căutase pe internet, printre altele, „aconitul ca armă a crimei”.

Până la episodul cu pizza, soția lui Dirk G. fusese deja de mai multe ori internată în clinici, i s-a implantat chiar un stimulator cardiac: medicii nu au recunoscut otrăvirea și căutau cauza stării ei de rău în altceva.

După prima tentativă de otrăvire a soției sale, cu boabe de paternoster potențial letale, Dirk G. a căutat pe Google „Cum se pot deduce cheltuielile pentru înmormântare din taxe?”.

Femeia și fiul care au mâncat pizza au supraviețuit doar datorită intervenției rapide a serviciului de urgență. După aceasta, Dirk G. a încercat să dea vina pe același fiu, aruncând un pachet cu semințe otrăvitoare în mașina lui, apoi a fugit cu amanta sa în sudul Franței, unde a fost arestat.

Reacția soției otrăvite a fost remarcabil de generoasă. La cererea ei, avocatul ei, Jochen Kaller, a renunțat la cererea legală posibilă de condamnare pe viață: „Ea vrea să fiți pedepsit, nu distrus.”

