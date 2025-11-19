Prima pagină » Știri externe » Coincidență stranie la Casa Albă: Un bărbat pe nume J.D. Vance l-a amenințat cu moartea pe Trump. Cine este individul și cât va sta la închisoare

Coincidență stranie la Casa Albă: Un bărbat pe nume J.D. Vance l-a amenințat cu moartea pe Trump. Cine este individul și cât va sta la închisoare

19 nov. 2025, 10:25, Știri externe
Coincidență stranie la Casa Albă: Un bărbat pe nume J.D. Vance l-a amenințat cu moartea pe Trump. Cine este individul și cât va sta la închisoare
Sursa: Instagram/ Vice President JD Vance

Cazul unui bărbat din Michigan, care l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump, devine viral în mediul online. Totuși, nu pentru gravitatea faptei sale îi atrage pe internauți. Întâmplarea face ca individul să fie nimeni altcineva decât J.D. Vance.

Nu este vorba, însă, despre vicepreședintele Statelor Unite, James David Vance, (J.D. Vance n.r.) ci despre James Donald Vance Jr., un rezident al orașului Grand Rapids din Michigan, în vârstă de 67 de ani cu aceleași inițiale ca ale oficialului american.

Povestea începe între martie și aprilie 2025, când James Donald Vance Jr. a postat mai multe mesaje amenințătoare pe platforma Bluesky sub pseudonimul „Diaperjdv”. Într-unul dintre cele mai violente mesaje ale sale, citate de New York Times, bărbatul în vârstă de 67 de ani a scris: „Dacă Trump, Vance sau Musk vor veni vreodată în orașul meu, vor pleca într-un sac mortuar”.

Apoi a adăugat că nu-i pasă să fie „împușcat de un lunetist al Serviciilor Secrete sau să-și petreacă restul vieții în închisoare”, specificând că oricum mai are doar aproximativ zece ani de trăit.

Bărbatul l-a amenințat și pe Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, într-o postare din 7 martie intitulată „Donald Trump Jr. intenționează să candideze la președinție în 2028”, în care a anunțat că îl va ucide înainte de a obține protecția Serviciului Secret.

„S-a depășit o linie”

Judecătorul federal Paul L. Maloney, aflat în instanță la Kalamazoo, a numit actele „conduită gravă” care necesită o pedeapsă cu închisoarea pentru a-i descuraja pe alții să facă amenințări similare.

La rândul său, falsul J.D. Vance a pledat vinovat în iulie pentru două acuzații: amenințare cu moartea sau rănirea președintelui și a vicepreședintelui și comunicare de amenințare. Fiecare acuzație se pedepsește cu maximum cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

„Apariția internetului ne oferă tuturor oportunitatea de a ne angaja în schimbul sănătos de idei, care este atât de important pentru o democrație. Însă unii preferă să folosească acest instrument pentru a amenința și intimida”, a declarat procurorul american Timothy VerHey, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA.

El a adăugat că „atunci când Vance a spus că plănuiește să-i omoare pe președintele și vicepreședintele nostru pur și simplu pentru că nu era de acord cu ei, a depășit limita și, prin urmare, a trebuit să fie pedepsit”.

Coincidență de nume

Departamentul de Justiție a declarat că aceasta este a doua oară când cineva din vestul statului Michigan este condamnat pentru amenințarea cu moartea asupra președintelui. Pe 20 octombrie, Richard Spring din Comstock Park a fost condamnat la 18 luni de închisoare și amendat cu 2.000 de dolari pentru amenințarea cu moartea asupra președintelui Trump, relatează Fox Chicago.

Departamentul de Justiție nu a abordat coincidența de nume dintre vicepreședintele JD Vance și James Donald Vance – și nici nu a precizat dacă Vance, acum condamnat, este înrudit cu Vance, vicepreședintele.

Cu toate acestea, vicepreședintele SUA s-a născut James Donald Bowman și ulterior și-a schimbat numele în James David Bowman, înainte de a lua în cele din urmă numele de fată al mamei sale, Vance, ca nume de familie.

