Vicepreședintele JD Vance lasă de înțeles că este interesat de o candidatură la Președinția SUA în 2028

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, sugerează că ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2028. Într-un interviu exclusiv pentru Fox News, al doilea om în SUA, spune că vor câștiga alegerile intermediare, și apoi va discuta cu Trump despre o posibilă candidatură: „Vom face tot ce putem pentru a le câștiga. Și după aceea, mă voi întâlni cu președintele Statelor Unite și voi discuta cu el despre asta.”

„Aș spune că m-am gândit la cum ar putea arăta acel moment după alegerile de la jumătatea mandatului, desigur. Dar… ori de câte ori mă gândesc la asta, încerc să-mi scot din cap și să-mi reamintesc că poporul american m-a ales să fac o treabă în acest moment și treaba mea este să o fac”, spune Vance. „Și dacă începi să te distragi și să te concentrezi pe ce va urma, cred că de fapt te face să fii mai slab în treaba pe care o ai.”

Vance a declarat că este „foarte concentrat” pe alegerile intermediare, deoarece „președintele a pus în mișcare un efort de revitalizare economică pe termen lung” pentru SUA.

„Îmi doresc cu adevărat să câștigăm alegerile intermediare, deoarece, dacă democrații vor ajunge la putere, vor încerca să distrugă multe dintre lucrurile minunate pe care președintele Statelor Unite le-a realizat în ultimele 10 luni”, a spus el. „Copacii care au fost plantați, dintre care unii nu vor da roade decât peste câțiva ani. Nu vreau ca democrații să distrugă asta. Așadar, vom câștiga alegerile intermediare. Vom face tot ce putem pentru a câștiga alegerile intermediare. Și după aceea, mă voi așeza la masă cu președintele Statelor Unite și voi discuta cu el despre asta.”

Trump îl susține pe Vance pentru alegerile din 2028

Președintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută că JD Vance ar putea fi „cel mai probabil” candidatul pe care îl va susține Partidul Republican în cursa pentru Casa Albă din 2028. Este cea mai clară indicație de până acum a sprijinului său pentru o candidatură a lui Vance, scrie Reuters.

„Ei bine, cred că cel mai probabil”, a răspuns Trump când a fost întrebat dacă Vance este moștenitorul mișcării MAGA pe care a inspirat-o. „În fond, el este vicepreședintele”.

Vance este un favorit al MAGA pentru 2028, iar sondajele arată că este unul dintre principalii candidați republicani la alegerile primare. El s-ar afla în competiție cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care are în prezent un ușor avantaj.

