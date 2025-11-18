Donald Trump respinge întrebarea unui jurnalist privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi: Era un disident saudit „controversat”

Președintele Donald Trump a refuzat să răspundă la întrebarea unui reporter de la ABC News privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, privind acuzațiile la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. El a acuzat ABC News de „știri false” și susține că ar trebui să-i fie anulată licența.

Președintele a acuzat jurnaliștii că abordarea subiectului în cadrul întâlnirii sale cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a fost menită să-l jeneze pe vizitatorul său, informează CNN.

Trump: ABC = FAKE NEWS

Reporter: „Domnule președinte, este normal ca familia ta să facă afaceri cu Arabia Saudită dacă aveți interese comune? Și Majestate, serviciile de informații au concluzionat că dumneavoastră ați orchestrat uciderea brutală a jurnalistului Jamal Khashoggi. Familiile victimelor de pe urma atacurilor de la 9/11 sunt „furioase”.

TRUMP: „Cine sunteți dumneavoastră?”

Reporter: „De la ABC News sunt, domnule!”

TRUMP: „FAKE NEWS (știri false). Una dintre cele mai groaznice”.

Trump: Nu trebuie să-l faceți de râs pe oaspetele nostru

Președintele a mai precizat:

„Menționați pe cineva extrem de controversat. Multor oameni nu le-a plăcut acel domn despre care vorbiți. Fie că v-a plăcut sau nu, se întâmplă chestii”, a spus Trump.

Trump a continuat să insiste că prințul bin Salman, despre care CIA îl consideră ca cel care ar fi ordonat crima, nu a fost implicat.

„Nu știa nimic despre asta și putem lăsa lucrurile așa”, a spus Trump.

„Nu trebuie să-l faceți de râs pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare.”, a adăugat Trump.

Cum se apără prințul Bin Salman

„Este dureros și este o greșeală imensă”, a spus prințul bin Salman, continuând să apere ulterior ancheta autorităților saudite.

„În ceea ce privește jurnalistul, este foarte dureros să aud pe cineva care și-a pierdut viața fără un scop real sau nu într-un mod legal, iar acest lucru a fost dureros pentru noi, cei din Arabia Saudită. Am făcut toți pașii necesari în investigații și ne-am îmbunătățit sistemul pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla. Este dureros și este o greșeală uriașă și facem tot posibilul ca acest lucru să nu se mai întâmple ”, a spus prințul.

Reacțiile internauților la vizita prințului saudit

Majoritatea internauților au avut reacții negative la venirea prințului saudit la Casa Albă. Unii comentatori au întrebat în mod ironic pe pagina de Facebook a Casei Albe, făcând aluzie la cearta dintre Trump și Zelenski din februarie:

„Are costum?” „De ce nu are costum?” „Wow. Fotografia asta chiar strigă a „America pe primul loc!” „Saudiții vor face jocurile video mărețe din nou”

În februarie 2025, președintele Trump și cu vicepreședintele Vance l-au criticat pe președintele ucrainean pentru că nu a venit îmbrăcat la costum.

Sursa Foto/Video: White House

