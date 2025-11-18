Donald Trump respinge întrebarea unui jurnalist privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi: Era un disident saudit „controversat”

Președintele Donald Trump a refuzat să răspundă la întrebarea unui reporter de la ABC News privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, privind acuzațiile la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. El a acuzat ABC News de „știri false” și susține că ar trebui să-i fie anulată licența.
Președintele a acuzat jurnaliștii că abordarea subiectului în cadrul întâlnirii sale cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a fost menită să-l jeneze pe vizitatorul său, informează CNN.
Reporter: „Domnule președinte, este normal ca familia ta să facă afaceri cu Arabia Saudită dacă aveți interese comune? Și Majestate, serviciile de informații au concluzionat că dumneavoastră ați orchestrat uciderea brutală a jurnalistului Jamal Khashoggi. Familiile victimelor de pe urma atacurilor de la 9/11 sunt „furioase”.
TRUMP: „Cine sunteți dumneavoastră?”
Reporter: „De la ABC News sunt, domnule!”
TRUMP: „FAKE NEWS (știri false). Una dintre cele mai groaznice”.
Președintele a mai precizat:
„Menționați pe cineva extrem de controversat. Multor oameni nu le-a plăcut acel domn despre care vorbiți. Fie că v-a plăcut sau nu, se întâmplă chestii”, a spus Trump.
Trump a continuat să insiste că prințul bin Salman, despre care CIA îl consideră ca cel care ar fi ordonat crima, nu a fost implicat.
„Nu știa nimic despre asta și putem lăsa lucrurile așa”, a spus Trump.
„Nu trebuie să-l faceți de râs pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare.”, a adăugat Trump.
„Este dureros și este o greșeală imensă”, a spus prințul bin Salman, continuând să apere ulterior ancheta autorităților saudite.
„În ceea ce privește jurnalistul, este foarte dureros să aud pe cineva care și-a pierdut viața fără un scop real sau nu într-un mod legal, iar acest lucru a fost dureros pentru noi, cei din Arabia Saudită. Am făcut toți pașii necesari în investigații și ne-am îmbunătățit sistemul pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla. Este dureros și este o greșeală uriașă și facem tot posibilul ca acest lucru să nu se mai întâmple ”, a spus prințul.
Majoritatea internauților au avut reacții negative la venirea prințului saudit la Casa Albă. Unii comentatori au întrebat în mod ironic pe pagina de Facebook a Casei Albe, făcând aluzie la cearta dintre Trump și Zelenski din februarie:
„Are costum?”
„De ce nu are costum?”
„Wow. Fotografia asta chiar strigă a „America pe primul loc!”
„Saudiții vor face jocurile video mărețe din nou”
În februarie 2025, președintele Trump și cu vicepreședintele Vance l-au criticat pe președintele ucrainean pentru că nu a venit îmbrăcat la costum.
Sursa Foto/Video: White House
