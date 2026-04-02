Prima pagină » Știri externe » SpaceX, compania lui Elon Musk, se pregătește să devină una dintre cele mai valoroase listate la Bursă, cu o valoare de 1 trilion de dolari

SpaceX, compania lui Elon Musk, se pregătește să devină una dintre cele mai valoroase listate la Bursă, cu o valoare de 1 trilion de dolari

SpaceX, compania lui Elon Musk, se pregătește să devină una dintre cele mai valoroase listate la Bursă, cu o valoare de 1 trilion de dolari

Compania spațială fondată de Elon Musk în 2002, SpaceX, face un pas decisiv spre bursă. Este pe cale să devină una dintre cele mai valoroase companii listate la bursă din lume, cu o valoare de peste 1 trilion de dolari.

Compania, care produce rachete, tehnologie de explorare spațială și sateliți Starlink, este în prezent o companie privată. În cursul acestei săptămâni, Elon Musk a depus o cererea de ofertă publică inițială (IPO) confidențială la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) pentru o ofertă publică inițială, care ar permite tranzacționarea acțiunilor pe piața bursieră.

SpaceX, una dintre cele mai valoroase companii listate la Bursă

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, debutul pe bursă ar putea avea loc chiar în luna iunie. Dacă IPO-ul are succes, Elon Musk ar putea deveni prima persoană care conduce două companii listate la bursă, evaluate la peste 1 trilion de dolari.

Prima ar fi Tesla. Tesla are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 1,4 trilioane de dolari și este principala sursă de active lichide a lui Elon Musk.

Conform CNBC, depunerea confidențială permite companiei să prezinte rapoarte financiare către SEC pentru examinare înainte de dezvăluirea publică. SpaceX va trebui să publice depunerea oficială cu cel puțin 15 zile înainte de începerea prezentării IPO-ului

Elon Musk, ambiții mari de viitor

Anul trecut, xAI, cunoscută mai ales pentru chatbot-ul său Grok, a preluat X, platforma de socializare numită anterior Twitter, pe care Musk a cumpărat-o în 2022.

La începutul acestui an, SpaceX a preluat xAI, compania lui Musk în domeniul inteligenței artificiale. După această fuziune, exclusiv pe acțiuni, se crede că SpaceX a devenit cea mai valoroasă companie privată din lume, cu o evaluare internă de 1,25 trilioane de dolari.

Tot la începutul acestui an, Tesla, compania de vehicule electrice a lui Musk, a dezvăluit că a investit peste 2 miliarde de dolari în inteligența artificială x (xAI). Miliardarul a declarat că o parte semnificativă a producției Tesla va începe să se îndrepte către construirea de roboți, care vor utiliza tehnologia xAI, precum Grok.

SpaceX ar urma să colaboreze, de asemenea, cu Tesla și xAI în cadrul inițiativei masive de fabricare a cipurilor anunțată de Musk luna trecută, care se va numi Terafab.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe