Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”

Emmanuel Macron, președintele Franței, a insistat, la reuniunea de la Casa Albă, pentru participarea directă a Europei la negocierile Statelor Unite cu Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina, argumentând că este vorba despre securitatea continentului european.

Emmanuel Macron a salutat inițiativa președintelui Trump de a organiza o reuniune cu omologii săi din Ucraina și Rusia, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, dar a cerut implicarea directă a țărilor europene în procesul negocierilor de pace.

”Ideea unei reuniuni trilaterale este foarte importantă, întrucât este singurul mod de soluționare a conflictului, dar cred că ulterior vom avea nevoie de o reuniune cu participarea a patru părți, pentru că atunci când vorbim despre garanții de securitate vorbim despre securitatea întregului continent european. De aceea, suntem cu toții uniți cu Ucraina în această problemă”, a declarat Emmanuel Macron.

La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut, la reuniunea de la Casa Albă, instituirea unui armistițiu în Ucraina, pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor dintre Kiev și Moscova.

”Următorii pași vor fi cei mai complicați. Drumul a fost deschis de dumneavoastră vinerea trecută, dar acum vor urma negocieri complicate. Și, ca să fiu sincer, noi am vrea cu toții să vedem un armistițiu, măcar de la următoarea întâlnire. Nu îmi pot imagina să se deruleze următoarea întâlnire fără un armistițiu. Deci, să lucrăm în acest sens și să încercăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece credibilitatea acestor eforturi depinde de obținerea măcar a unui armistițiu de la începutul acestor negocieri serioase”, a afirmat Friedrich Merz.

La reuniunea de la Casa Albă sunt prezenți, în afară de Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, cancelarul Friedrich Merz, președintele Finlandei, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.