Merz îi cere lui Trump ARMISTIȚIU în Ucraina pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor /„Să exercităm presiuni asupra Rusiei”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut, la reuniunea de la Casa Albă, instituirea unui armistițiu în Ucraina, pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor dintre Kiev și Moscova, dar președintele SUA, Donald Trump, a reiterat că războiul poate fi oprit direct printr-un acord.

”Următorii pași vor fi cei mai complicați. Drumul a fost deschis de dumneavoastră vinerea trecută, dar acum vor urma negocieri complicate. Și, ca să fiu sincer, noi am vrea cu toții să vedem un armistițiu, măcar de la următoarea întâlnire. Nu îmi pot imagina să se deruleze următoarea întâlnire fără un armistițiu. Deci, să lucrăm în acest sens și să încercăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece credibilitatea acestor eforturi depinde de obținerea măcar a unui armistițiu de la începutul acestor negocieri serioase. Aș vrea să evidențiez acest aspect și aș vrea să văd un armistițiu de la următoarea întâlnire, care ar urma să fie întrevederea trilaterală”, a afirmat Friedrich Merz.

Însă Donald Trump a insistat că negocierile între Rusia și Ucraina se pot derula și fără armistițiu.

”Îl vom lăsa pe președintele Zelenski să discute cu președintele Putin. Vom vedea cum se va derula discuția și dacă putem face acest lucru. Spun din nou: în cele șase războaie pe care le-am soluționat, nu am avut niciun armistițiu, ci am intrat direct în negocieri”, a subliniat Trump.

La reuniunea de la Casa Albă sunt prezenți, în afară de Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, cancelarul Friedrich Merz, președintele Finlandei, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

”Avem un obiectiv foarte simplu: să oprim uciderea oamenilor, să rezolvăm conflictul. Am discutat deja cu președintele Zelenski și îl voi suna pe președintele Putin imediat după această reuniune”, a subliniat Trump.

Gândul prezintă minut cu minut desfășurarea evenimentelor

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Trump nu exclude trimiterea de TRUPE în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate /Zelenski: „Ne trebuie totul”