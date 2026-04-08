Un incident între Trump și echipajul Artemis II aproape că ar fi ruinat misiunea spațială lunară începută la 1 aprilie.

Puțini își mai aduc aminte, dar în 1969, astronauții echipajului Apollo 11 au conversat la telefon cu președintele Richard Nixon.

Trump i-a contactat pe astronauți pentru a-i felicita

La 57 de ani de atunci, președintele Trump a vrut să păstreze tradiția și i-a contactat pe astronauții Artemis II. Echipajul este alcătuit din Reid Wiseman, comandantul misiunii, astronauții americani Victor Glover și Christina Koch, precum și canadianul Jeremy Hansen.

După ce președintele le-a ținut un discurs elogios și i-a felicitat pentru misiunea reușită, astronauții a rămas tăcuți mai bine de un minut, relatează Euronews. Timp în care și-au pasat microfonul de la unul la altul.

Incident între Trump și echipajul Artemis II

Trump s-a adresat în special astronautului canadian Jeremy Hansen. El i-a povestit că a discutat recent cu fostul jucător de hochei Wayne Gretzky (susținător MAGA) și cu premierul Mark Carney al Canadei. Liderul de la Casa Albă i-a transmis că aceștia sunt „foarte mândri de realizările echipajului”.

„Ei bine, trebuie să spun că am vorbit cu o persoană foarte specială, Wayne Gretzky, pe care cred că îl cunoașteți, Cel Măreț. Și am vorbit cu prim-ministrul dumneavoastră și cu mulți alți prieteni pe care îi am în Canada. Sunt atât de mândri de dumneavoastră. Aveți mult curaj. Nu sunt sigur dacă ar vrea să facă asta. Nici măcar nu sunt sigur dacă Cel Măreț ar vrea să facă asta, ca să fiu sincer cu dumneavoastră…”

După discursul lui Trump, a urmat o pauză lungă. Niciun astronaut n-a răspuns președintelui timp de un minut.

Momentul „tăcerii” astronauților s-a viralizat pe rețelele de socializare

Părea să fie un moment stânjenitor pentru participanți. Echipa de comunicații a întrebat dacă legătura funcționează în continuare. Se părea că sistemele de comunicație funcționau normal, așadar, nu exista niciun decalaj tehnic.

Înregistrarea momentului când astronauții au rămas tăcuți s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Unii internauți au glumit pe seama președintelui, că nici măcar la sute de mii de km de Pământ nu se poți să scapi de discursurile sale pompoase.

Alți internauți au scris că echipajul a avut o reacție deliberată față de politicile președintelui, aflat într-un război „nepopular” cu Iran. „Tăcerea este de aur”, a titrat Euronews.

