Prima pagină » Știri externe » Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui

Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui

Un incident între Trump și echipajul Artemis II aproape că ar fi ruinat misiunea spațială lunară începută la 1 aprilie. 

Vezi galeria foto
12 poze

Puțini își mai aduc aminte, dar în 1969, astronauții echipajului Apollo 11  au conversat la telefon cu președintele Richard Nixon.

Trump i-a contactat pe astronauți pentru a-i felicita

La 57 de ani de atunci, președintele Trump a vrut să păstreze tradiția și i-a contactat pe astronauții Artemis II. Echipajul este alcătuit din Reid Wiseman, comandantul misiunii, astronauții americani Victor Glover și Christina Koch, precum și canadianul Jeremy Hansen.

După ce președintele le-a ținut un discurs elogios și i-a felicitat pentru misiunea reușită, astronauții a rămas tăcuți mai bine de un minut, relatează Euronews. Timp în care și-au pasat microfonul de la unul la altul.

Trump s-a adresat în special astronautului canadian Jeremy Hansen. El i-a povestit că a discutat recent cu fostul jucător de hochei Wayne Gretzky (susținător MAGA) și cu premierul Mark Carney al Canadei. Liderul de la Casa Albă i-a transmis că aceștia sunt „foarte mândri de realizările echipajului”.

„Ei bine, trebuie să spun că am vorbit cu o persoană foarte specială, Wayne Gretzky, pe care cred că îl cunoașteți, Cel Măreț. Și am vorbit cu prim-ministrul dumneavoastră și cu mulți alți prieteni pe care îi am în Canada. Sunt atât de mândri de dumneavoastră. Aveți mult curaj. Nu sunt sigur dacă ar vrea să facă asta. Nici măcar nu sunt sigur dacă Cel Măreț ar vrea să facă asta, ca să fiu sincer cu dumneavoastră…”

După discursul lui Trump, a urmat o pauză lungă. Niciun astronaut n-a răspuns președintelui timp de un minut.

Momentul „tăcerii” astronauților s-a viralizat pe rețelele de socializare

Părea să fie un moment stânjenitor pentru participanți. Echipa de comunicații a întrebat dacă legătura funcționează în continuare. Se părea că sistemele de comunicație funcționau normal, așadar, nu exista niciun decalaj tehnic.

Înregistrarea momentului când astronauții au rămas tăcuți s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Unii internauți au glumit pe seama președintelui, că nici măcar la sute de mii de km de Pământ nu se poți să scapi de discursurile sale pompoase.

Alți internauți au scris că echipajul a avut o reacție deliberată față de politicile președintelui, aflat într-un război „nepopular” cu Iran. „Tăcerea este de aur”, a titrat Euronews.

Sursa Foto: NASA

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Soluția extremă găsită de un francez pentru a scăpa de o familie de români care îi ocupa abuziv clădirea. Încercase toate metodele legale de evacuare
18:14
Soluția extremă găsită de un francez pentru a scăpa de o familie de români care îi ocupa abuziv clădirea. Încercase toate metodele legale de evacuare
CONTROVERSĂ JD Vance îi ia apărarea lui Orban în disputa cu președintele Ucrainei. „Este absolut scandalos”
18:10
JD Vance îi ia apărarea lui Orban în disputa cu președintele Ucrainei. „Este absolut scandalos”
INEDIT Țara care recurge la crocodili și șerpi veninoși pentru a combate migrația ilegală
17:58
Țara care recurge la crocodili și șerpi veninoși pentru a combate migrația ilegală
FLASH NEWS Israelul bombardează Libanul și după ce Hezbollah a anunțat că își suspendă atacurile. Cel puțin 100 de morți și răniți. Apelul premierului libanez
17:36
Israelul bombardează Libanul și după ce Hezbollah a anunțat că își suspendă atacurile. Cel puțin 100 de morți și răniți. Apelul premierului libanez
CONTROVERSĂ Rusia și Ungaria au semnat un plan secret de cooperare în 12 puncte. În ce domenii colaborează cele două țări pentru a eluda sancțiunile UE
17:13
Rusia și Ungaria au semnat un plan secret de cooperare în 12 puncte. În ce domenii colaborează cele două țări pentru a eluda sancțiunile UE
FLASH NEWS O conductă crucială pentru Arabia Saudită, care ocolește strâmtoarea Ormuz, a fost avariată în urma unui atac iranian. Ce avertizează experții
16:57
O conductă crucială pentru Arabia Saudită, care ocolește strâmtoarea Ormuz, a fost avariată în urma unui atac iranian. Ce avertizează experții
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
S-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, dar armistițiul SUA-Iran nu va aduce ieftiniri reale la pompă. Explicațiile experților
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Primele imagini cu sicriul lui Mircea Lucescu la Arena Națională. Programul ceremoniei
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un nou studiu ne duce mai aproape de aflarea originii inelelor lui Saturn
ULTIMA ORĂ Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier
18:15
Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
18:10
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
17:49
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
ACUZAȚII APADOR-CH cere urgent schimbarea legii audiovizualului, după sancțiunile primite de Realitatea Plus și Gold FM
17:42
APADOR-CH cere urgent schimbarea legii audiovizualului, după sancțiunile primite de Realitatea Plus și Gold FM
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus poate emite în continuare, a decis Curtea de Apel București
17:31
Realitatea Plus poate emite în continuare, a decis Curtea de Apel București
FLASH NEWS Adrian Câciu critică „înghețarea” prețurilor la pompă și lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan
17:27
Adrian Câciu critică „înghețarea” prețurilor la pompă și lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe