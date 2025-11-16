Explozie în orașul Mexico City: Un primar a fost ucis după ce a criticat-o pe președinta Mexicului pentru că a fost prea indulgentă. Protestele au erupt, rezultând un haos total în capitala țării.

Peste 100 de polițiști au fost răniți după ce mulțimile s-au ciocnit cu echipele antirevoltă pe străzi. Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene pentru a împrăștia manifestanții.

Străzile au fost pline de protestatari care au fost loviți de tunuri cu apă și fum. Unii numesc asta un protest împotriva corupției. Alții îl numesc un avertisment. Situația degenerează și devine tot mai tensionată, iar aici nu mai este vorba doar despre politică, potrivit Fox News.

NBC News și AP News informează că mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile orașului Mexico City pentru a protesta împotriva corupției, printr-o demonstrație de forță a Generației Z.

Demonstrația a fost în mare parte pașnică, dar s-a încheiat cu ciocniri între unii tineri și poliție. Protestatarii au atacat poliția cu pietre, artificii, bețe și lanțuri, apucând scuturi de poliție și alte echipamente.

Secretarul pentru securitate al capitalei, Pablo Vázquez, a declarat că 120 de persoane au fost rănite, dintre care 100 ofițeri de poliție. 24 au fost arestate.

Sursa Video: Imagini amator

Sursa Foto: Mediafax Foto

