Atacurile iraniene cu rachete balistice au provocat numeroase victime și daune majore în centrul Israelului, inclusiv în orașele Tel Aviv și Ierusalim. Președintele Isaac Herzog evocă o situație ”foarte tristă și dificilă”, iar obiectivele militare ale Guvernului Benjamin Netanyahu rămâne neclare.

Bilanțul atacurilor iraniene cu rachete balistice și hipersonice a ajuns la cel puțin 15 morți și peste 200 de răniți în Israel.

UPDATE 15.15: Netanyahu amenință Iranul /Explozii în Teheran

Noi explozii au avut loc, duminică după-amiază, în Teheran, în contextul în care premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat că Iranul va plăti un ”preț mare” pentru atacurile cu rachete balistice. Avioane militare israeliene au atacat din nou depozite de petrol și infrastructura militară iraniană.

🇮🇷💥Tehran is currently under constant projectile fire with reports of impacts spreading around the areas of Vardavard, Vali-e-Asr Square, and the area surrounding the Ministry of Interior. Sounds of jets can be heard above the city, with Air Defenses engaging. #Breaking #Iran pic.twitter.com/xXGPdxDl4F

Netanyahu arrives at the missile impact site in Bat Yam pic.twitter.com/XDA4JsJaL6

În cursul nopții, șase persoane au fost ucise după căderea unei rachete în zona Bat Yam, la periferia sudică a orașului Tel Aviv. Alte șapte persoane sunt date dispărute, iar echipele de intervenție continuă căutările sub ruinele clădirilor distruse.

🚨 TRAGEDY IN BAT YAM: Iranian Regime Missile Kills 8-Year-Old Girl in Brutal Strike on Israel

Child Pulled From Rubble After Direct Hit on Residential Building: She Did Not Survive

My heart is broken.

An Iranian missile slammed into Bat Yam, leveling part of a residential… pic.twitter.com/H6K0E8B67d

— Shirion Collective (@ShirionOr) June 15, 2025