Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare

Scandalurile din jurul lui Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, zguduie familia regală a Norvegiei de ceva timp. Cea mai recentă evoluție – Hoiby a fost pus sub acuzare de procurorii din Oslo.

Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prințesei norvegiene Mette-Marit, se confruntă cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, a anunțat luni procurorul general al Norvegiei.

Potrivit procurorului, procesul este probabil să înceapă la jumătatea lunii ianuarie 2026.

De anul trecut, cazul lui Hoiby a dominat prima pagină a presei din Norvegia, iar scandalul din jurul său a dat o lovitură grea monarhiei norvegiene, notează RTL.

Hoiby, în vârstă de 28 de ani, este fiul lui Mette-Marit, soția prințului moștenitor Haakon al Norvegiei, dintr-o relație anterioară a acesteia. Mette-Marit și Haakon s-au căsătorit în 2001, iar Hoiby a crescut alături de cei doi copii ai cuplului, prințesa Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus.

Spre deosebire de frații săi vitregi, Hoiby nu deține un rol oficial în familia regală norvegiană.

Fiul prințesei riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani

Pe lângă cele patru acuzații de viol, Marius Borg Hoiby este acuzat de abuz în relații apropiate, acte de violență, încălcări ale libertății personale și filmarea și înregistrarea de videoclipuri fără consimțământ, a explicat procurorul general Sturla Henriksbo în timpul unei conferințe de presă.

Hoiby a fost arestat la Oslo în urmă cu un an sub suspiciunea de agresiune și daune materiale în apartamentul iubitei sale de la acea vreme.

El a recunoscut că a atacat-o fizic pe femeie „sub influența alcoolului și a cocainei” și că a distrus mai multe obiecte din apartamentul acesteia.

Într-o declarație scrisă, Hoiby a declarat că ar fi suferit de probleme de sănătate mintală și că se lupta de mult timp cu abuzul de substanțe.

În timpul anchetei, numeroase alte acuzații au apărut împotriva lui, iar Poliția a continuat să extindă lista de acuzații, inclusiv unele privind mai multe infracțiuni sexuale.

După ce acuzațiile de viol au ieșit la iveală, Hoiby a fost arestat de mai multe ori. El a petrecut o săptămână în arest preventiv în noiembrie, înainte de a urma un tratament pentru reabilitare pentru consumul de droguri la Londra.

Hoiby neagă majoritatea acuzațiilor, în special cele privind presupusele infracțiuni sexuale. Dacă va fi condamnat, el riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani.

Foto: Profimedia

