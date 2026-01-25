Prima pagină » Știri externe » Proteste violente în capitala Albaniei: Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în Guvern. 11 polițiști răniți

25 ian. 2026, 12:16, Știri externe
Proteste violente au avut loc, seara trecută, în capitala Albaniei. Opoziția a organizat o manifestație uriașă în care a acuzat guvernul de corupție și a cerut demisia prim-ministrului Edi Rama.

Potrivit Albanian Daily News, protestul organizat în fața biroului prim-ministrului a devenit violent cand manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii asupra clădirii guvernului. Protestul a fost organizat ca răspuns la acuzațiile de corupție cu care se confruntă viceprim-ministrul Belinda Balluku. Aceasta a fost pusă sub acuzare de către Procuratura Specială împotriva Corupției din Albania (SPAK). Miile de susținători ai opoziției care s-au adunat, sâmbătă seara, au cerut demisia acesteia și a premierului Edi Rama.

Poliția a răspuns cu tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. După ciocnirile inițiale, protestatarii s-au îndreptat spre clădirea Parlamentului albanez, unde au avut loc alte ciocniri fizice între ei și poliție.

Bulluku a fost repusă temporar în funcție de Curtea Constituțională după ce a fost suspendată de Curtea Supremă de Apel, în așteptarea unei revizuiri complete a apelului său. SPAK a solicitat ridicarea imunității sale parlamentare pentru a continua arestarea sa, dar decizia a fost amânată până pe 28 ianuarie. Liderii opoziției au declarat că protestele vor continua ca parte a unei campanii susținute împotriva guvernului.

11 polițiști răniți în timpul protestului din Tirana, 23 de persoane reținute.

Presa albaneză scrie că, unsprezece polițiști au fost răniți în urma atacului cu cocktailuri Molotov și dispozitive pirotehnice și primesc îngrijiri medicale după protestul organizat de Partidul Democrat, care a avut loc în fața sediului Primului Ministru și sediului Adunării din Tirana. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Stat, în timpul mitingului au fost folosite cocktailuri Molotov, dispozitive pirotehnice și obiecte dure, provocând răni polițiștilor care se aflau în serviciu pentru a menține ordinea la protest.

Autoritățile raportează că, în ciuda apelurilor repetate ale poliției de a înceta actele de violență, situația a persistat, forțând o intervenție pentru a dispersa mulțimea „în conformitate cu reglementările”.

Poliția de Stat a anunțat, de asemenea, că 23 de persoane, dintre care una minoră, au fost reținute.

„Poliția afirmă că părinții au fost informați imediat, iar minorul a rămas în sala de așteptare publică până când a fost predat familiei sale”, se arată în comunicat.

Rama: Statul nu se înclină în fața violenței și vandalismului

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a reacționat după protestul opoziției naționale, condamnând actele de violență și distrugerea proprietății publice.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Rama a subliniat că protestul este un drept democratic, dar violența organizată nu are nicio legătură cu libertatea de exprimare.

El și-a exprimat solidaritatea cu polițiștii care au fost răniți în timpul confruntărilor.

