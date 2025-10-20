Prima pagină » Știri externe » Consiliul Uniunii Europene aprobă planul de interzicere COMPLETĂ a importului de gaz rusesc

Consiliul Uniunii Europene aprobă planul de interzicere COMPLETĂ a importului de gaz rusesc

Andrei Văcaru
20 oct. 2025, 16:38, Știri externe
Consiliul Uniunii Europene aprobă planul de interzicere COMPLETĂ a importului de gaz rusesc

Consiliul Uniunii Europene a aprobat planul de interzicere completă a importului de gaze naturale din Rusia, atât prin conducte, cât și sub forma gazelor naturale lichefiate.

Interdicția completă va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028, se arată într-un comunicat oficial al Consiliului Uniunii.

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au susținut luni propunerile de eliminare treptată a importurilor de petrol și gaze din Rusia până în ianuarie 2028, anunță Consiliul.

Într-o reuniune desfășurată la Luxemburg, miniștrii Energiei din UE au aprobat planurile prin care ar urma să fie eliminate treptat și importurile de gaze din Rusia în baza unor noi contracte începând cu ianuarie 2026, apoi a contractelor pe termen scurt existente începând cu iunie 2026 și a contractelor pe termen lung în ianuarie 2028.

Noile importuri de gaze din Rusia vor fi interzise deja de la 1 ianuarie 2026, însă pentru contractele existente este prevăzută o perioadă de tranziție: cele pe termen scurt — până în iunie 2026, cele pe termen lung — până la începutul anului 2028. Acum, documentul trebuie aprobat de Parlamentul European. Dacă decizia va fi adoptată, va fi prima renunțare obligatorie din punct de vedere juridic la combustibilul rusesc din istoria UE.

Decizia vine în contextul în care UE dorește să elimine treptat importurile de petrol și gaze din Rusia, în încercarea de a priva Kremlinul de veniturile necesare pentru a finanța războiul din Ucraina.

România este menționată printre cele șapte țări din UE care importă combustibil din Rusia

Șapte țări ale UE — Franța, Olanda, Belgia, Croația, România, Portugalia și Ungaria — și-au mărit importurile de energie din Rusia la începutul anului 2025, comparativ cu 2024.

Franța (+40 %) și Olanda (+72 %) au înregistrat creșteri majore, în mare parte la GNL-ul rusesc, o mare parte din acesta fiind reexportat în interiorul UE. Ungaria (+11 %) și Slovacia rămân principalii cumpărători de gaze prin conducte, în valoare totală de 5 miliarde de dolari. Belgia, Croația, România și Portugalia și-au majorat, de asemenea, importurile de energie în 2025 față de anul precedent.

Astfel, România se numără printre statele europene care și-au majorat valoarea importurilor de energie din Rusia în acest an, în pofida sprijinului declarat pentru Ucraina, scrie Reuters. Datele arată o creștere de 57% față de anul trecut, un avans care o plasează alături de țări precum Belgia, Croația și Portugalia, dar sub explozia de 167% consemnată de Lisabona.

Sursa foto: Shutterstock

