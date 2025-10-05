Prima pagină » Știri externe » Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară

Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară

05 oct. 2025, 22:25, Știri externe
Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară

Un raport confidențial al poliției germane, consultat de publicația Bild, menționează că dronele observate la aeroportul din München erau folosite în scopuri militare, citează MEDIAFAX.

Un raport clasificat al poliției germane, obținut de ziarul Bild, menționează că dronele responsabile de perturbarea de pe aeroportul din München erau drone militare de recunoaștere, sugerând că nu erau drone care puteau fi achiziționate de pe piață, notează The Telegraph.

Dronele, observate vineri seară, ar fi fost militare

Dronele au fost observate puțin înainte de ora 23:00, vineri seara, iar poliția a transmis pentru AFP că două patrule au confirmat simultan prezența acestora lângă pistele nord și sud.

„Dronele s-au întors imediat și au dispărut, astfel încât nu au putut fi identificate”, a transmis poliția.Un alt incident cu drone a avut loc și la aeroportul din Frankfurt în timpul nopții.

Un bărbat croat în vârstă de 41 de ani a fost arestat, relevă sursa citată. Primul incident s-a produs în cursul zilei de joi, când poliția a semnalat prezența unor drone în zone apropiate de aeroport, inclusiv în orașele Freising și Erding.

Zboruri suspendate, mii de pasageri afectați

Autoritățile germane anchetează, de asemenea, implicarea Rusiei într-un roi de drone care au fost văzute spionând o centrală electrică, un spital și un șantier naval militar în nordul țării, eveniment produs la sfârșitul lunii septembrie.Aeroportul din München, unul dintre cele mai mari din Germania, a fost nevoit să suspende zborurile joi și vineri seara, iar măsura a afectat cel puțin 6.500 de pasageri.

Acest incident se alătură celorlalte produse în ultimele săptămâni. Drone rusești au fost doborâte în luna septembrie în Polonia, după ce au intrat în spațiul aerian al țării. De asemenea, 3 avioane militare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, în timp ce câteva zile mai târziu, o dronă rusească a intrat, timp de 50 de minute, și în spațiul aerian al României.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Nu avem operatori de drone, dar ministrul Apărării a găsit ARMA perfectă contra dronelor rusești. „Să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului”

Citește și

VIDEO Video. Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica
22:42
Video. Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica
EXTERNE Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE
20:31
Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE
FOTO-VIDEO Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe
20:10
Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe
EXTERNE După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o
19:57
După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o
ȘTIINȚĂ Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inexplicabil materia, spațiul și timpul
18:59
Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inexplicabil materia, spațiul și timpul
GALERIE FOTO VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți
18:44
VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Data când România dă ceasul cu o oră înapoi. Va fi cea mai lungă zi din an
Evz.ro
Români care au intrat în Cartea Recordurilor. Au făcut performanță la nivel mondial
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
A început săptămâna Premiilor Nobel
OPINIE Ion Cristoiu a ajuns la capătul răbdării cu Nicușor Dan. Îl îndeamnă să DEMISIONEZE: să ne lase și să se ocupe de copii! Ce l-a enervat pe gazetar
23:20
Ion Cristoiu a ajuns la capătul răbdării cu Nicușor Dan. Îl îndeamnă să DEMISIONEZE: să ne lase și să se ocupe de copii! Ce l-a enervat pe gazetar
PODCAST ALTCEVA Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă ROMANII au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare
23:09
Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă ROMANII au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare
SHOWBIZ Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea
22:20
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea
PODCAST ALTCEVA Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este IGNORATĂ aproape complet în manualele școlare”
22:10
Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este IGNORATĂ aproape complet în manualele școlare”
RELIGIE Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă
21:40
Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă
ACTUALITATE Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”
21:36
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”
Austeritate cu portițe. Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan că „FENTEAZĂ legea”. Cum a ocolit șeful Cancelariei interdicția privind mașinile noi
ACTUALITATE Austeritate cu portițe. Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan că „FENTEAZĂ legea”. Cum a ocolit șeful Cancelariei interdicția privind mașinile noi
POLITICĂ Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan
Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan
ACTUALITATE Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăul e-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!”
Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăul e-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!”
EXCLUSIV Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei
Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei