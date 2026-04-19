Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre Marea Japoniei. Alertă în Asia înaintea summitului SUA-China

Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre largul coastei de est, într-un context geopolitic tensionat, marcat de pregătiri pentru un summit major între SUA și China și de îngrijorări crescute privind programul nuclear al Phenianului.

Coreea de Nord a efectuat, duminică, o nouă serie de lansări de rachete balistice în direcția mării, în largul coastei sale de est, potrivit autorităților din Coreea de Sud și Japonia. Testele vin într-un moment sensibil pe scena internațională marcată de crize suprapuse din cauza conflictelor din Orient și Ucraina, scrie Japantimes.co.jp.

Este a șaptea lansare de rachete balistice realizată de Coreea de Nord în acest an și a patra doar în luna aprilie, semn al unei intensificări fără precedent a activităților militare.

„Întrucât SUA sunt concentrate asupra Iranului, Coreea de Nord vede acest moment ca pe o ocazie de aur pentru a-şi moderniza puterea nucleară şi capacitatea balistică”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam.

Teste balistice în plină tensiune internațională

Rachetele au fost lansate în jurul orei 6:10 dimineața din apropierea orașului Sinpo, situat pe coasta de est a Coreei de Nord, conform armatei sud-coreene. Autoritățile de la Seul au convocat de urgență o ședință privind securitatea națională, în timp ce Japonia a anunțat că proiectilele au căzut în apropierea Peninsulei Coreene, fără a pătrunde în zona sa economică exclusivă.

Aceste teste încalcă în mod direct rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, care interzic dezvoltarea programului de rachete balistice al Coreei de Nord. Cu toate acestea, Phenianul respinge aceste restricții, susținând că ele îi limitează dreptul suveran la autoapărare.

Lansările au loc în contextul în care liderii Donald Trump și Xi Jinping se pregătesc pentru un summit programat la mijlocul lunii mai, unde situația din Coreea de Nord va fi un subiect central.

În paralel, Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a avertizat recent că Phenianul a înregistrat progrese „foarte serioase” în dezvoltarea capacităților sale nucleare, inclusiv prin posibila extindere a infrastructurii de îmbogățire a uraniului.

La finalul lunii martie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a reiterat că statutul țării sale de putere nucleară este ireversibil și a subliniat necesitatea extinderii forței de descurajare nucleară pentru apărarea națională.

