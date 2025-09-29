Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic

Miniștrii de Externe din Coreea de Nord și China au convenit să aprofundeze relațiile bilaterale și să reziste hegemonismului sau unilateralismului, referindu-se la opoziția lor față de Statele Unite.

Întâlnirea miniștrilor de duminică a avut loc la Beijing, la aproximativ trei săptămâni după ce președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a purtat o discuție cu omologul său chinez, Xi Jinping, cu ocazia participării la parada militară care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ministrul de externe chinez, Wang Yi, s-a întâlnit cu omologul său nord-coreean, Choe Son, exprimând intenția celor două state de a continua parteneriatul strategic.

Wang a declarat că statul chinez menține o poziție fermă privind intenția sa de a consolida relațiile bilaterale, adăugând că este necesar să stimuleze comunicarea și schimburile strategice.

China și Coreea de Nord resping presiunile Statelor Unite

Agenția de știri chineză Xinhua l-a citat pe Wang declarând că Beijingul se opune „tuturor formelor de hegemonism” și este pregătit să consolideze cooperarea cu Phenianul în afacerile externe. De asemenea, Choe ar fi afirmat că Phenianul „este dispus să coopereze îndeaproape cu China în afacerile multilaterale, să reziste împreună unilateralismului și politicii de putere și să promoveze o ordine mondială mai dreaptă și mai justă”.

Comentariile pare că fac referire la confruntările celor două țări cu SUA, potrivit agenției de presă The Associated Press. Tensiunile dintre SUA și China s-au accentuat din cauza problemelor comerciale și competiției strategice dintre cele două state. În ceea ce privește Coreea de Nord, Washingtonul încearcă să oprească programul nuclear al lui Kim Jong-Un, ceea ce a provocat reacții dure din partea Phenianului.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Xi Jinping își continuă campania ANTICORUPȚIE/ Un fost ministru al Agriculturii a fost condamnat la moarte

Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA

TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară