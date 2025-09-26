Prima pagină » Știri externe » TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară

26 sept. 2025, 10:11, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții de miliarde de dolari „în avans”, în pofida avertismentelor Seulului că ar suferi o criză financiară dacă ar îndeplini cerințele americane fără garanții.

Coreea de Sud s-a angajat să facă investiții de 350 de miliarde de dolari în proiectele americane, dar a respins cererile SUA de a controla fondurile. Negocierile dintre Seul și Washington se află în impas.

De asemenea, Trump a încheiat un acord comercial cu Japonia, reducând tarifele la importurile japoneze de automobile și alte bunuri în schimbul unor investiții de 550 de miliarde de dolari în proiecte americane.

„În Japonia avem 550 de miliarde de dolari, în Coreea de Sud 350 de miliarde de dolari. Trebuie să fie făcute în avans”, a declarat Trump.

Totuși, Coreea de Sud a avertizat că nu își poate permite să își structureze investițiile în același mod ca Japonia, iar președintele Lee Jae-Myung a declarat că, în lipsa unor garanții, Seulul s-ar putea  confrunta cu o criză financiară.

Investitorii sud-coreeni își exprimă îndoielile cu privire la acordul comercial cu SUA

Remarcile lui Trump au venit în contextul în care discuțiile comerciale cu Seulul au devenit din ce în ce mai tensionate, investitorii temându-se că statul ar putea ajunge la un acord nejustificat cu SUA, conform The Straits Times.

Lee Jae-Myung a purtat o discuție, miercuri, cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, cu privire la acordul comercial dintre cele două state.

„În ceea ce privește pachetul de investiții, președintele Lee a declarat că speră ca discuțiile să avanseze într-un mod care să fie aliniat cu interesele atât ale Coreei de Sud, cât și ale Statelor Unite, pe baza raționalității comerciale”, a declarat Kim Yong-Beom, șeful de cabinet prezidențial.

Foto: Profimedia

