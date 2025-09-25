Corriere della Sera: Oare Ucraina chiar poate recuceri teritoriile pierdute? Atacurile HIBRIDE ale Rusiei amenință inclusiv flancul estic al NATO

Președintele SUA, Donald Trump, a evocat scenariul în care Ucraina și-ar putea recupera teritoriile pierdute, dar situația pe frontul estic rămâne critică pentru ucraineni, iar Rusia amenință inclusiv flancul estic al NATO, comentează cotidianul italian Corriere della Sera.

”Ucraina este capabilă să lupte pentru a recuceri toate teritoriile pierdute”, iar ”Rusia este tigru de hârtie”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, după întrevederea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a evocat, cu ocazia întâlnirii desfășurate la New York, că armata ucraineană a înregistrat ”progrese pe front” și că, în ultima lună, ar fi eliberat 360 de kilometri pătrați ocupați de ruși.

Situația de pe front este dificilă pentru Ucraina

Dincolo de afirmațiile la nivel politic și diplomatic, pe câmpul de luptă următoarele săptămâni vor fi vitale, înainte ca frigul să încetinească operațiunile. Armata rusă trebuie să avanseze pentru a-i oferi lui Putin o victorie care să îi permită intensificarea presiunilor asupra Kievului. În schimb, după o vară extenuantă, militarii ucraineni trebuie să opună rezistență până la primăvară pe front. Mai ales în zonele din sud-est, pierderea încă unui nod strategic riscă să conducă la spargerea frontului, constată Marta Serafini, într-un editorial publicat în cotidianul Corriere della Sera.

Forțele ruse au ocupat satele Novomikolaivka, în provincia Dnipropetrovsk, și Novoivanivka, în Zaporojie. Armata rusă avansează spre alte trei localități din sud-estul Ucrainei, iar, în estul țării, există temeri că armata rusă vrea să avanseze în Harkov. În schimb, armata ucraineană continuă să lanseze atacuri pe teritoriul Rusiei. În ultima lună, au fost atacate 30 de rafinării, ceea ce a limitat cu un milion de barili de petrol pe zi producția rusă de petrol.

Rusia amenință flancul de est al NATO

”La rândul său, Moscova continuă să atace flancul de est al Alianței Nord-Atlantice, unde sunt trimise constant drone și avioane. Tensiunile rămân ridicate după blocarea traficului pe aeroporturile din Copenhaga și Oslo, din cauza unor drone, și după atacurile cibernetice asupra aeroporturilor din Londra, Berlin și Bruxelles. În acest context de incertitudine și instabilitate, este necesar ca Europa să se doteze cu sisteme mai eficiente de doborâre a dronelor”, subliniază editorialistul Marta Serafini.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”

Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării