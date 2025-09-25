Prima pagină » Știri externe » Corriere della Sera: Oare Ucraina chiar poate recuceri teritoriile pierdute? Atacurile HIBRIDE ale Rusiei amenință inclusiv flancul estic al NATO

Corriere della Sera: Oare Ucraina chiar poate recuceri teritoriile pierdute? Atacurile HIBRIDE ale Rusiei amenință inclusiv flancul estic al NATO

25 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Corriere della Sera: Oare Ucraina chiar poate recuceri teritoriile pierdute? Atacurile HIBRIDE ale Rusiei amenință inclusiv flancul estic al NATO

Președintele SUA, Donald Trump, a evocat scenariul în care Ucraina și-ar putea recupera teritoriile pierdute, dar situația pe frontul estic rămâne critică pentru ucraineni, iar Rusia amenință inclusiv flancul estic al NATO, comentează cotidianul italian Corriere della Sera.

”Ucraina este capabilă să lupte pentru a recuceri toate teritoriile pierdute”, iar ”Rusia este tigru de hârtie”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, după întrevederea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a evocat, cu ocazia întâlnirii desfășurate la New York, că armata ucraineană a înregistrat ”progrese pe front” și că, în ultima lună, ar fi eliberat 360 de kilometri pătrați ocupați de ruși.

Situația de pe front este dificilă pentru Ucraina

Dincolo de afirmațiile la nivel politic și diplomatic, pe câmpul de luptă următoarele săptămâni vor fi vitale, înainte ca frigul să încetinească operațiunile. Armata rusă trebuie să avanseze pentru a-i oferi lui Putin o victorie care să îi permită intensificarea presiunilor asupra Kievului. În schimb, după o vară extenuantă, militarii ucraineni trebuie să opună rezistență până la primăvară pe front. Mai ales în zonele din sud-est, pierderea încă unui nod strategic riscă să conducă la spargerea frontului, constată Marta Serafini, într-un editorial publicat în cotidianul Corriere della Sera.

Forțele ruse au ocupat satele Novomikolaivka, în provincia Dnipropetrovsk, și Novoivanivka, în Zaporojie. Armata rusă avansează spre alte trei localități din sud-estul Ucrainei, iar, în estul țării, există temeri că armata rusă vrea să avanseze în Harkov. În schimb, armata ucraineană continuă să lanseze atacuri pe teritoriul Rusiei. În ultima lună, au fost atacate 30 de rafinării, ceea ce a limitat cu un milion de barili de petrol pe zi producția rusă de petrol.

Rusia amenință flancul de est al NATO

”La rândul său, Moscova continuă să atace flancul de est al Alianței Nord-Atlantice, unde sunt trimise constant drone și avioane. Tensiunile rămân ridicate după blocarea traficului pe aeroporturile din Copenhaga și Oslo, din cauza unor drone, și după atacurile cibernetice asupra aeroporturilor din Londra, Berlin și Bruxelles. În acest context de incertitudine și instabilitate, este necesar ca Europa să se doteze cu sisteme mai eficiente de doborâre a dronelor”, subliniază editorialistul Marta Serafini.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”

Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării

Citește și

EXTERNE Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”
09:49
Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”
EXTERNE Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
09:35
Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic
EXTERNE Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european
09:14
Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european
EXTERNE Întâlnire neobișnuită între un fost JIHADIST și un general AMERICAN/ Liderul interimar al Siriei a fost intervievat de Petraeus la New York
09:05
Întâlnire neobișnuită între un fost JIHADIST și un general AMERICAN/ Liderul interimar al Siriei a fost intervievat de Petraeus la New York
EXTERNE Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”
09:05
Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”
EXTERNE La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare
09:03
La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare
Mediafax
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
De la 10.000 la peste 150.000 €. Cum s-a schimbat piața imobiliară în ultimii 25 de ani (VIDEO)
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Geanina, o româncă de 25 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Mesajul disperat transmis de fratele tinerei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Codul Muncii, reformat. Program flexibil, concedii planificate și sporuri la alegere
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Igor Cuciuc, mesaj în lacrimi de la mormântul fiicei sale! Nimic nu se compară cu durerea unui părinte care și-a pierdut propriul copil
RadioImpuls
Moarte suspecta la vârful elitei ruse! Un milionar căsătorit cu „Regina Lumii” a fost găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Șeful OpenAI anunță „cea mai importantă infrastructură construită vreodată pentru Inteligența Artificială”