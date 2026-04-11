Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Orban se pregătește pentru „cea mai serioasă provocare“ din ultimii 16 ani

Au mai rămas mai puțin de 24 de ore până când maghiarii vor începe să se îndrepte spre urnele de vot. Viktor Orbán a anunțat că ultima zi a campaniei sale electorale va fi ziua „un milion de strângeri de mână”.

„Le-am cerut susținătorilor, simpatizanților și candidaților Fidesz să se întâlnească cu cât mai mulți oameni, astfel încât, la sfârșitul zilei, să ajungem la un total de un milion de strângeri de mână”, a declarat premierul Viktor Orbán într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, sâmbătă dimineață.

Ca parte a inițiativei, prim-ministrul și politicienii Fidesz vizitează așezări, piețe și spații publice din întreaga țară. După aceste întâlniri, șeful guvernului se va întoarce la Budapesta, unde va ține un discurs la ultima oprire a turneului său, în Piața Sfânta Treime, începând cu ora 20:00 a României.

Orban, în fruntea Ungariei de 20 de ani

Iubit în Ungaria și criticat de Bruxelles, Viktor Orban a reușit ceva ce niciun lider din Uniunea Europeană nu a mai putut: și-a condus țara timp de aproape două decenii. Orban, în vârstă de 62 de ani acum, ocupă funcția de prim-ministru al Ungariei din 2010 (fiind reales în 2014, 2018 și 2022), după ce a deținut aceeași funcție și între 1998 și 2002.

Însă, după 16 ani consecutivi în fruntea poporului maghiar, premierul se confruntă acum cu cea mai mare provocare. Majoritatea sondajelor de opinie indică faptul că, la alegerile de duminică, prim-ministrul se îndreaptă spre o înfrângere chiar în fața unui fostul membru al partidului său, Péter Magyar.

Orban pierde în sondaje

Un sondaj realizat de Medián arată că sprijinul pentru Tisza, condus de fostul membru al partidului Fidesz și europarlamentarul Péter Magyar, se bucură de o susținere de 58%. Același sondaj a arătat că sprijinul pentru Fidesz este de 33%

Întrebat, în cadrul unui interviu de seara trecută, despre sondajele de opinie, care îl plasează în spatele rivalului său, premierul a declarat că și-a pierdut încrederea în ele, deoarece, după America, se observă din ce în ce mai des și în Europa că nu se dorește informarea, ci influențarea alegătorilor.

Susținătorii săi spun că, însă, Viktor Orban conduce cel mai stabil Guvern de pe bătrânul continent european, iar rivalii săi nu vor avea nicio șansă să-l dea jos.

Premierul Obrban conduce Guvernul maghiar după un model politic diferit, bazat pe identitate și tradiționalism, cu ajutorul căruia a transformat țara în ceea ce el a numit în repetate rânduri o „democrație iliberală” și o națiune a „libertății creștine”. Aliații săi din mișcarea americană MAGA o numesc „conservatorism național”. Parlamentul European, pe de altă parte, a descris regimul de la Budapesta drept o „autocrație electorală hibridă”, adică un sistem constituțional în care au loc alegeri, dar respectarea normelor și standardelor democratice este absentă.

Orbán s-a ciocnit în repetate rânduri cu colegii săi din Uniunea Europeană pe tema războiului din Ucraina, blocând fonduri vitale destinate Kievului, pe care îl acuză că încearcă să forțeze Ungaria să intre în război cu Rusia.

Apropierea lui constantă față de Moscova a reprezentat un obstacol pe scena politică europeană, la fel și respingere pactului UE privind migrația, și drepturile LGBTQ+, însă pentru alții, viziunile sale diferite sunt considerate un act de curaj și tărie de caracter.

Și totuși, el are aliați internaționali puternici.

Este considerat cel mai puternic partener al lui Vladimir Putin în UE și a primit sprijinul președintelui american Donald Trump în campania sa pentru un al cincilea mandat consecutiv.

Cu o zi înaintea alegerilor din Ungaria, Donald Trump și-a reafirmat sprijinul față de premier și a indicat că Statele Unite sunt gata să-și folosească puterea economică pentru a consolida succesele viitoare ale guvernului lui Viktor Orbán.

„Administrația mea este pregătită să utilizeze întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei – așa cum am făcut-o și în trecut în cazul marilor noștri aliați –, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orbán și poporul maghiar vor avea vreodată nevoie de acest lucru”, a scris Trump pe Truth Social.

Vicepreședintele JD Vance a vizitat Budapesta cu cinci zile înainte de alegeri, intervenind în campanie pentru a îndemna alegătorii să „fie alături de Viktor Orbán, pentru că el vă susține”.

În cadrul UE, cei mai apropiați aliați ai liderului Fidesz provin din rândurile extremei drepte.

Antagonismul său față de Bruxelles, însă, are succes în rândul multor maghiari, dar Orbán a devenit o figură din ce în ce mai izolată printre liderii UE care caută unitatea europeană ca răspuns la războiul din Ucraina.

„Orbán și ministrul său de externe au părăsit Europa cu mult timp în urmă”, a remarcat premierul polonez Donald Tusk.

Cum a început cariera politică a premierului maghiar

Potrivit BBC, Orbán s-a făcut remarcat din perioada în care era student la Drept la Budapesta, la sfârșitul anilor 1980, pe măsură ce Uniunea Sovietică începea să se destrame, când a fondat o mișcare politică numită Fidesz, sau Alianța Tinerilor Democrați.

„Dacă credem în propria noastră putere, suntem capabili să punem capăt dictaturii comuniste”, le-a spus el celor aproximativ 250.000 de maghiari prezenți în Piața Eroilor din oraș, în cadrul unui discurs îndrăzneț de șapte minute. Aceștia se adunaseră acolo pentru reînhumarea lui Imre Nagy, liderul revoltei eșuate din Ungaria din 1956.

Reflectând asupra cuvintelor sale 10 ani mai târziu, el a spus că a „dezvăluit dorința tăcută a tuturor pentru alegeri libere și pentru o Ungarie independentă și democratică”.

Democrația care a înlocuit regimul autoritar sovietic s-a schimbat radical sub conducerea lui Orbán, care, potrivit jurnalistului de origine maghiară Paul Lendvai, citat de BBC, a trecut „de la a fi unul dintre cei mai promițători apărători ai democrației maghiare la a deveni principalul artizan al declinului acesteia”.

Viktor Orbán s-a născut în 1963, la o oră distanță spre vest de Budapesta, fiind cel mai mare dintre cei trei fii ai unui tată inginer agronom și membru al Partidului Comunist și ai unei mame profesoare de educație specială.

În casa familiei din Felcsut, un sat cu aproximativ 2.000 de locuitori unde încă mai deține o casă, nu aveau apă curentă.

Într-un interviu din 1989, el și-a amintit că era bătut de două ori pe an de tatăl său, Gyozo, pe care l-a descris ca fiind un om violent: „Când mă bătea, țipa și el. Îmi amintesc toate acestea ca pe o experiență neplăcută.”

Nimic din copilăria lui nu lăsa să se întrevadă că va ajunge să se opună regimului comunist. A urmat un liceu și a făcut parte din Liga Tineretului Comunist.

Principalul său interes era fotbalul, jucând pentru clubul local, FC Felcsut, și rămâne un mare pasionat al sportului din copilărie. În 2014, a inaugurat acolo un nou stadion controversat, numit Pancho Arena.

În lunile dinaintea intrării la universitate, și-a îndeplinit serviciul militar, unde spune că a refuzat o propunere din partea serviciilor secrete comuniste de a deveni informator.

Avea 23 de ani când s-a căsătorit cu colega sa de studii Anikó Lévai, pe care a cunoscut-o la universitate. Au cinci copii, patru fete și un fiu, Gáspár, care a fost instruit de armata britanică la Sandhurst și a servit ca ofițer în armata maghiară în Ciad.

După discursul ținut în 1989 în fața unei mulțimi numeroase în Piața Eroilor, a urmat pentru scurt timp cursuri de filosofie politică liberală la Oxford. Bursa sa a fost finanțată de filantropul miliardar de origine maghiară George Soros, un binefăcător împotriva căruia se va întoarce câțiva ani mai târziu, mai scrie BBC.

În câteva luni, și-a întrerupt studiile pentru a participa la campania electorală din 1990, când Fidesz a câștigat 22 de locuri, Viktor Orbán ocupând primul loc pe lista partidului.

Viktor Orbán a declarat că, în opinia sa, partidul său va câștiga majoritatea circumscripțiilor electorale individuale și vor guverna cu o majoritate parlamentară stabilă, cuprinsă între 100 și 110 mandate, în cadrul legislativului format din 199 de membri.

Dacă Orbán rămâne la putere, diplomații UE se așteaptă ca tensiunile cu Bruxellesul să se adâncească. Un diplomat, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că rezolvarea datoriei ucrainene va deveni practic imposibilă și că UE va trebui probabil să acționeze la nivelul a 25 de state membre, ocolind Ungaria și Slovacia. Diplomatul credea că Ungaria va continua să blocheze deschiderea capitolelor de negociere de aderare la UE cu Ucraina, care necesită unanimitate.

