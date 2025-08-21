Prima pagină » Știri externe » Criza carburanților lovește Rusia, după ce Ucraina a BOMBARDAT mai multe rafinării importante

Criza carburanților lovește Rusia, după ce Ucraina a BOMBARDAT mai multe rafinării importante

21 aug. 2025, 18:49, Știri externe
Criza carburanților lovește Rusia, după ce Ucraina a BOMBARDAT mai multe rafinării importante

Mai multe regiuni din Rusia au probleme în aprovizionarea cu benzină, după ce Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești.

La data de 28 iulie, autoritățile de la Moscova interziceau exporturile de benzină, cu scopul de a evita apariţia unei crize de aprovizionare în perioada de vârf a cererii, relatează Reuters. Experții avertizau în acel moment că măsura nu va fi suficientă pentru a preveni apariția crizei.

Trei săptămâni mai târziu, Ucraina bombarda mai multe rafinării ruseşti, ca represalii pentru atacurile cu rachete şi drone lansate de Kremlin. Însă nu doar conflictul cu vecinii pune în dificultate alimentarea.

Infrastructura rutieră deficitară provoacă ambuteiaje în trafic, iar din această cauză, multe cisterne ajung cu dificultate la destinație.

„În regiunea Zaporojie, criza de carburanţi este agravată de problemele de logistică şi de ameninţarea atacurilor inamice asupra garniturilor de tren cu vagoane cisternă”, susțin autoritățile ruse.

Oficialii de la Moscova apreciază că situația ar putea dura încă o lună, însă nu va fi pe deplin rezolvată, până când războiul cu Ucraina nu se va încheia.

