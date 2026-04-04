Trump vrea să redeschidă închisoarea Alcatraz. Planul de 152 milioane dolari pentru penitenciarul care a găzduit cei mai notorii criminali din SUA

Președintele Donald Trump a cerut Congresului alocarea a peste 100 de milioane de dolari pentru redeschiderea simbolului durității, care a găzduit cei mai notorii criminali din SUA – închisoarea Alcatraz.

Trump a solicitat Congresului american alocarea a 152 de milioane de dolari pentru redeschiderea celebrei închisori Alcatraz, închisă de peste șase decenii, cu scopul de a o transforma din nou într-un penitenciar de maximă siguranță, scrie Los Angeles Times.

Fondurile sunt incluse în proiectul de buget al Casei Albe și reprezintă costurile estimate pentru primul an al operațiunii. Inițiativa face parte dintr-o majorare totală de 1,7 miliarde de dolari destinată Biroul Federal al Închisorilor, menită să îmbunătățească salariile și condițiile de muncă și să reducă deficitul de personal din penitenciarele americane.

Reprezentanta democrată, din San Francisco, Nancy Pelosi, a declarat vineri că va încerca să blocheze propunerea lui Trump în Congres prin orice mijloace posibile, calificând-o drept „o idee stupidă care nu ar fi altceva decât o risipă a banilor contribuabililor”.

„Alcatraz este un muzeu istoric care aparține publicului, iar locuitorii din San Francisco nu vor accepta ca Washingtonul să transforme unul dintre cele mai emblematice repere ale noastre într-un accesoriu politic”, a declarat ea.

Trump, care a insistat să-i adune pe infractori și a urmărit planuri de a deschide noi centre de detenție în al doilea mandat al său, a lansat ideea Alcatrazului anul trecut, spunând că vrea să trimită acolo „cei mai nemiloși și violenți infractori ai Americii”.

Alcatraz este astăzi un important obiectiv turistic, vizitat anual de aproximativ 1,2 milioane de oameni.

Închisă în 1963 din cauza costurilor ridicate și a infrastructurii degradate, Alcatraz necesita încă de atunci investiții de milioane de dolari doar pentru a rămâne funcțională.

Alcatraz a găzduit în trecut unii dintre cei mai notorii criminali din SUA, precum Al Capone sau George „Machine Gun” Kelly, fiind considerată una dintre cele mai sigure și dure închisori din lume.

Un grup de activiști nativi americani a ocupat terenul în perioada 1969-1971, iar în 1972, Alcatraz a devenit o zonă de agrement națională sub administrarea Serviciului Parcurilor Naționale. A fost deschisă publicului ca atracție a parcului național în anul următor și a fost desemnată ulterior Monument Istoric Național .

Reprezentanții Biroului Federal al Închisorilor au declarat că analizează în prezent pașii necesari pentru redeschiderea facilității, fără a oferi o estimare clară a costurilor totale. Directorul agenției, William K. Marshall III, a confirmat atunci că instituția va „explora toate posibilitățile” pentru implementarea proiectului.

Planul nu este unul nou. În urmă cu un an, Donald Trump anunța că a cerut instituțiilor federale, inclusiv Departamentului de Justiție și FBI, să analizeze posibilitatea redeschiderii închisorii.

„Redeschiderea ALCATRAZ va servi drept simbol al Legii, Ordinii și JUSTIȚIEI”, a transmis Trump într-o postare publică.

