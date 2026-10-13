În cadrul unui sondaj realizat de POLITICO (varianta în limba spaniolă), trei din patru persoane din Spania au afirmat că Marocul reprezintă o amenințare reală la adresa integrității teritoriale a țării lor.

Valul migrațional care a zguduit granițele spaniole la sfârșitul lunii iulie a sporit neîncrederea spaniolilor față de Maroc. O majoritate clară se teme că s-ar putea produce un conflict armat cu țara vecină pentru controlul orașelor autonome Ceuta și Melilla în următorul deceniu.

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Intrarea bruscă a peste 70.000 de migranți în enclavele spaniole din Ceuta, între 30 și 31 iulie, a alimentat criticile împotriva guvernului socialist condus de Pedro Sánchez și a modului în care acesta a gestionat frontiera.

La nivel european, acest episod a evidențiat izolarea lui Sánchez, aflat în contracurent cu politicile dure de migrație promovate de Uniunea Europeană.

De asemenea, criza a generat îndoieli cu privire la rolul Marocului în această sosire masivă de migranți, ipoteză pe care Sánchez a respins-o cu insistență.

Aproximativ 58% dintre spanioli se tem că tensiunile bilaterale legate de Ceuta și Melilla se vor sfârși, cel mai probabil, cu un conflict armat cu Marocul în următorii zece ani, conform unui sondaj POLITICO Poll, realizat de firma independentă PF Global în septembrie și publicat în exclusivitate de noul Madrid Playbook.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani sunt cei mai alarmați. Aproximativ 75% dintre aceștia consideră probabil să se ajungă la o confruntare violentă, în timp ce procentul scade la 47% în rândul persoanelor de peste 65 de ani, conform studiului realizat înainte ca Sánchez să anunțe alegerile anticipate.

Teama de un conflict armat cu țara nord-africană în următorul deceniu este mai bine consolidată în rândul alegătorilor conservatori ai lui Feijóo (68%) și ai celor de extremă dreaptă de la Vox (75,7%).

Socialiștii sunt divizați în această privință: 47% cred că este un scenariu probabil, în timp ce 43% resping posibilitatea unui război.

Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, care conduce în prezent în sondaje pentru alegerile din 29 noiembrie, a acuzat Rabat-ul de „coordonarea” acestei crize și a susținut că Guvernul a ascuns acest lucru.

Un raport al poliției a indicat faptul că agenți marocani ar fi ajutat la orchestrarea deplasării masive de persoane către granița spaniolă.

68% dintre cei chestionați se așteaptă ca Spania să își mențină suveranitatea asupra orașelor autonome.

17% consideră că una dintre ele (sau ambele) vor trece sub control marocan în următorii 20 de ani.

Sondajul arată că 80% dintre spanioli consideră Marocul ca fiind un risc moderat spre semnificativ pentru securitatea națională, mult peste alte țări precum Rusia (29%), Statele Unite (24%) sau China (11%).

În același timp, UE dezbate în prezent măsuri de urgență pentru a gestiona fluxurile masive de migranți care ar putea fi folosite ca mijloc de presiune sau ca armă diplomatică.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Hepta