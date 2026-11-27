România este dată drept exemplu negativ de șeful Institutului Național de Statistică din Bulgaria, Atanas Atanasov, în încercarea acestuia de a calma temerile bulgarilor legate de scumpirile recente din țară. Oficialul de la Sofia susține că adoptarea monedei euro are un impact nesemnificativ asupra prețurilor și arată cu degetul spre București și Atena.

În timp ce România conduce detașat topul inflației din Uniunea Europeană fără să fi trecut la moneda euro, Grecia se confruntă cu scumpiri similare Bulgariei, ceea ce demonstrează faptul că adevăratul motor al inflației din regiune este scumpirea carburanților, nu moneda unică, spune Atanasov.

Conform datelor INS de la Sofia, inflația anuală în Bulgaria s-a situat la 6,0% în octombrie, în timp ce inflația lunară a fost de 1,2%. Creșterea cumulată a prețurilor de la începutul anului a ajuns la 5,4%. Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate la îmbrăcăminte și încălțăminte, divertisment, sport și cultură, precum și la servicii educaționale.

Pentru a-și susține teza conform căreia trecerea la moneda euro nu este o cauză a inflației, Atanasov a dat drept exemplu România și Grecia. Șeful statisticii bulgare a estimat că introducerea euro a contribuit cu cel mult 0,3% – 0,4% la creșterea prețurilor.

„Inflația din ultimele luni a fost ridicată nu doar în Bulgaria, ci și în celelalte țări europene, în timp ce contribuția introducerii monedei euro este estimată la aproximativ 0,3-0,4% cel mult”, a declarat Atanasov. Potrivit acestuia, principalul factor din spatele creșterilor de prețuri este creșterea prețurilor la combustibili.

Atanasov a identificat prețurile la combustibili drept principalul factor care alimentează inflația atât în Bulgaria, cât și în restul Europei. De altfel, transporturile au înregistrat cea mai mare creștere anuală dintre toate cele 13 grupe de bunuri și servicii monitorizate, cu un salt de peste 26%.

Șeful Institutului de Statistică din Bulgaria a subliniat că România, deși nu face parte din zona euro, se confruntă cu o inflație mai ridicată decât Bulgaria, care atinge o rată anuală de 7% în octombrie, cea mai mare din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. În același timp, oficialul bulgar a precizat că Grecia, stat membru al zonei euro de mulți ani, înregistrează un nivel al inflației comparabil cu cel al Bulgariei.

În ciuda scumpirilor, Atanasov a precizat că, în medie, veniturile bulgarilor cresc mai repede decât prețurile. În trimestrul al treilea din 2026, salariul mediu brut lunar a ajuns la 1.438 de euro, în creștere cu 10,4% față de anul precedent.