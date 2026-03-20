Statele Unite au în plan trimiterea de mai multe trupe în Orientul Mijlociu, o mișcare care amenință să escaladeze conflictul cu Iranul și să încalce promisiunea lui Donald Trump de a nu implica militarii în conflicte pe termen lung, scrie POLITICO.

În prezent, SUA au dislocat aproximativ 50.000 de soldați în regiune, iar o creștere a numărului acestora implică o escaladare a conflictului, inclusiv prin trimiterea de militari în Iran. Mărimea și amploarea desfășurării suplimentare de trupe sunt încă în discuție, spun două persoane familiarizate cu discuțiile de la Pentagon.

Aceste discuții au apărut în contextul blocării Strâmtorii Ormuz, care a dat peste cap economia globală. În contextul în care aliații Statelor Unite au refuzat chemările președintelui american de a se implica, Pentagonul vizează trimiterea de trupe suplimentare care s-ar adăuga navelor Marinei care se îndreaptă deja spre regiune. Întrebat joi de reporteri, Donald Trump a spus că „nu trimite trupe nicăieri” și, chiar dacă ar face acest lucru, „cu siguranță nu v-aș spune. Dar nu trimit trupe”.

Conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de ameliorare

Între timp, conflictul dintre SUA, Israel și Iran nu dă semne de ameliorare. Iranul continuă să contraatace și să mențină închis traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, pentru continuarea efortului de război, Pentagonul urmează să înainteze o cerere suplimentară de 200 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile operațiunii din Iran.

Trei nave ale Marinei, la bordul cărora se află 2.200 de pușcași marini, vor sosi în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, după ce au fost dislocați din Pacific, potrivit unui oficial al apărării din SUA. Acest lucru ar putea oferi Casei Albe posibilitatea de a trimite trupe pe una dintre insulele din Golful Persic pentru a ajuta la protejarea navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz.

Pușcașii americani ar putea prelua insula Kharg, un punct strategic al Iranului

Pușcașii marini ar putea face parte și dintr-o operațiune de preluare a insulei Kharg, principalul punct de transport al petrolului de către Iran. Până în prezent, SUA au atacat peste 90 de ținte militare, dar lăsând infrastructura petrolieră intactă.

„Putem să le distrugem petrolul de pe insula Kharg”, a spus Trump. „Singurul lucru pe care nu l-am bombardat a fost petrolul, pentru că dacă distrugeam conductele, foarte complexe, ar fi durat o veșnicie să le reconstruiască”.

„Creșterea numărului de atacuri și trupe prezintă o oportunitate semnificativă de a evidenția angajamentul nostru față de misiune și de a-i prezenta [regimului iranian] mai multe situații cu care s-ar putea confrunta”, a declarat generalul în retragere Joseph Votel, șeful Comandamentului Central al SUA sub prima administrație Trump. „Pușcașii marini pot face multe”, a adăugat acesta, inclusiv să ajute la protejarea transportului maritim din regiune și să ofere mai multe capacități de apărare aeriană și atac aerian cu avioanele lor F-35.

