Pentagonul pregătește trupe suplimentare pentru Orientul Mijlociu. SUA ar putea ocupa Insula Kharg pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au în plan trimiterea de mai multe trupe în Orientul Mijlociu, o mișcare care amenință să escaladeze conflictul cu Iranul și să încalce promisiunea lui Donald Trump de a nu implica militarii în conflicte pe termen lung, scrie POLITICO.

În prezent, SUA au dislocat aproximativ 50.000 de soldați în regiune, iar o creștere a numărului acestora implică o escaladare a conflictului, inclusiv prin trimiterea de militari în Iran. Mărimea și amploarea desfășurării suplimentare de trupe sunt încă în discuție, spun două persoane familiarizate cu discuțiile de la Pentagon.

Aceste discuții au apărut în contextul blocării Strâmtorii Ormuz, care a dat peste cap economia globală. În contextul în care aliații Statelor Unite au refuzat chemările președintelui american de a se implica, Pentagonul vizează trimiterea de trupe suplimentare care s-ar adăuga navelor Marinei care se îndreaptă deja spre regiune. Întrebat joi de reporteri, Donald Trump a spus că „nu trimite trupe nicăieri” și, chiar dacă ar face acest lucru, „cu siguranță nu v-aș spune. Dar nu trimit trupe”.

Conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de ameliorare

Între timp, conflictul dintre SUA, Israel și Iran nu dă semne de ameliorare. Iranul continuă să contraatace și să mențină închis traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, pentru continuarea efortului de război, Pentagonul urmează să înainteze o cerere suplimentară de 200 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile operațiunii din Iran.

Trei nave ale Marinei, la bordul cărora se află 2.200 de pușcași marini, vor sosi în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, după ce au fost dislocați din Pacific, potrivit unui oficial al apărării din SUA. Acest lucru ar putea oferi Casei Albe posibilitatea de a trimite trupe pe una dintre insulele din Golful Persic pentru a ajuta la protejarea navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz.

Pușcașii americani ar putea prelua insula Kharg, un punct strategic al Iranului

Pușcașii marini ar putea face parte și dintr-o operațiune de preluare a insulei Kharg, principalul punct de transport al petrolului de către Iran. Până în prezent, SUA au atacat peste 90 de ținte militare, dar lăsând infrastructura petrolieră intactă.
„Putem să le distrugem petrolul de pe insula Kharg”, a spus Trump. „Singurul lucru pe care nu l-am bombardat a fost petrolul, pentru că dacă distrugeam conductele, foarte complexe, ar fi durat o veșnicie să le reconstruiască”.

„Creșterea numărului de atacuri și trupe prezintă o oportunitate semnificativă de a evidenția angajamentul nostru față de misiune și de a-i prezenta [regimului iranian] mai multe situații cu care s-ar putea confrunta”, a declarat generalul în retragere Joseph Votel, șeful Comandamentului Central al SUA sub prima administrație Trump. „Pușcașii marini pot face multe”, a adăugat acesta, inclusiv să ajute la protejarea transportului maritim din regiune și să ofere mai multe capacități de apărare aeriană și atac aerian cu avioanele lor F-35.

Șeful Pentagonului anunță ce țări cooperează cel mai mult cu SUA în războiul din Iran: „Lumea, Orientul Mijlociu și aliații noștri nerecunoscători din Europa ar trebui să-i spună mulțumesc lui Trump“

Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

Nicușor Dan și alți 9 lideri europeni îi cer Ursulei von Der Leyen să revizuiască „legislația verde”. Ce scrie în scrisoarea adresată șefei Comisiei

CONTROVERSĂ Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
14:44
Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
CONTROVERSĂ Politico: Summitul de la Bruxelles nu a făcut decât să scoată în evidență neputința Europei. „Liderii nu au avut multe noutăți de comunicat“
13:32
Politico: Summitul de la Bruxelles nu a făcut decât să scoată în evidență neputința Europei. „Liderii nu au avut multe noutăți de comunicat“
FLASH NEWS Donald Trump dă înapoi. Președintele american recunoaşte că „a mers prea departe” cu deportările în masă
13:13
Donald Trump dă înapoi. Președintele american recunoaşte că „a mers prea departe” cu deportările în masă
FLASH NEWS O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
12:27
O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
RĂZBOI SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
11:43
SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
FLASH NEWS Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost ucis într-un atac SUA-Israel. Ce declarații a făcut cu doar câteva ore înainte să moară
11:20
Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost ucis într-un atac SUA-Israel. Ce declarații a făcut cu doar câteva ore înainte să moară
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
TEHNOLOGIE De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
14:36
De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
14:35
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
14:22
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
NEWS ALERT AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
14:10
AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”

