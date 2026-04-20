Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!"

Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”

Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”
Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”

Marcel Ciolacu, fost lider al PSD și ex-premier, a lansat un atac simbolic la adresa actualului șef al Guvernului, Ilie Bolojan. Social-democratul s-a folosit de o fază celebră din antologia fotbalului românesc pentru a-și transmite mesajul politic.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciolacu a invocat un moment celebru dintr-un meci de Liga Campionilor, Dinamo Kiev – Steaua, încheiat cu victoria românilor, scor 4-1.  Trimiterea lui face referire la o binecunoscută replică rostită de comentarii postului Pro TV, care a transmis partida.

„Ajunge! Du-te, Ilie!”

„Du-te, Dică! Du-te!” a devenit virală în rândul suporterilor, iar Ciolacu a adaptat îndemnul comentatorilor la contextul politic actual de la București. El i-a adresat premierului un ferm „Du-te, Ilie! Du-te…”.

Mesajul social-democratului vine în contextul unor critici dure la adresa politicilor economice promovate de Guvernul Bolojan. Acesta susține că România traversează „cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani”, citând date ale Institutului Național de Statistică.

„Mâine este momentul să spunem AJUNGE! Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan – cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS. De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică). Du-te, Ilie! Du-te…”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

Declarația sa apare pe fondul tensiunilor politice tot mai accentuate dintre principalele partide aflate la guvernare. Până în acest moment, premierul Ilie Bolojan a rămas de neclintit în decizia de a nu demisiona din funcția de prim-ministru.

