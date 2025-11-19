Zelenski primește o lovitură sub centură. Principalul „rival” al liderului de la Kiev ar putea deveni prim-ministru al Ucrainei. Întâlnire secretă la Londra

Șeful biroului lui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, l-ar putea propune pe Valeri Zalujnîi, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, în prezent ambasador în Marea Britanie, pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei, susține deputatul Radei de la Kiev, Iaroslav Jelezniak, citat de publicația ucraineană Babel.

Andrii Iermak, șeful biroului lui Volodimir Zelenski, pleacă la Londra pentru a se întâlni cu Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Publicația menționează că despre vizita lui Iermak au vorbit două surse diferite. Nu se cunoaște exact despre ce intenționează să discute cu Zalujnîi, însă vizita are loc pe fondul apelurilor din Rada Supremă pentru a-l demite pe Iermak în legătură cu un scandal de corupție. Sursa citată a menționat că Iermak s-a întâlnit ultima dată cu Zalujnîi în toamna anului 2024. Atunci Zalujnîi a răspuns că, atâta timp cât războiul continuă, nu se gândește la politică.

Deputatul ucrainean, Iaroslav Jelezniak, a sugerat pe canalul său de Telegram că Iermak i-ar putea oferi lui Zalujnîi funcția de șef al biroului lui Zelenski sau postul de prim-ministru al Ucrainei.

Mulți analiști politici au menționat încă de anul trecut că Zalujnîi este principalul rival al lui Zelenski la viitoarele alegeri și au legat de asta demiterea sa din funcția de comandant-șef și „exilarea” lui la Londra. Cu toate acestea, Zalujnîi continuă să-l depășească pe Zelenski în sondajele de opinie.

Ucraina a fost zguduită recent de cel mai grav scandal de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski.

Pe 10 noiembrie, agențiile ucrainene de combatere a corupției au anunțat o amplă operațiune, numită „Midas”, pentru a demasca o vastă schemă de corupție în sectorul energetic. În centrul schemei s-a aflat omul de afaceri și prietenul lui Zelenski, Timur Mindici. Acesta a părăsit Ucraina cu câteva ore înaintea perchezițiilor și se află, în prezent, în Israel. Pe 17 noiembrie au apărut informații potrivit cărora Iermak ar putea apărea pe înregistrările făcute în apartamentul lui Mindici, sub pseudonimul „Ali Baba”.

Dezvăluirea corupției din cercul apropiat al lui Zelenski a declanșat o criză profundă în Rada Supremă. Partidele „Solidaritatea Europeană” și „Golos” au cerut ca Zelenski să-l demită pe Iermak, să destituie executivul, să formeze o nouă coaliție parlamentară care să includă și alți membri în afară de partidul pro-prezidențial „Slujitorul Poporului”, și să numească un nou cabinet.

Ulterior, partidul fostului prim-ministru ucrainean Iulia Timoșenko s-a alăturat acestor cereri. În plus, tot mai multe informații indică o revoltă iminentă în interiorul partidului de guvernământ „Slujitorul Poporului”.

Foto: Andrii Iermak / Facebook

