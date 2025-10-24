Cu cât se vând două camere sub pământ. Prețul unui apartament de 93 de metri pătrați, într-un subsol din Milano

În ultimii 10 ani, valoarea locuințelor din Milano a crescut cu 40%. Până și lumina filtrată prin garaj se vinde la preț de aur. Asta se întâmplă și în cazul unui apartament cu două camere la subsol, cu ferestrele la nivelul trotuarului și cu vedere la un canal de scurgere, a ajuns la un preț demn de un penthouse.

Apartament de 93 de metri pătrați poziționat la subsolul unei clădiri se vinde cu suma de 595.000 de euro. Din el se pot auzi pașii de deasupra capului, dar și lumina de la faruri care pătrunde printre perdele.

93 de metri pătrați, vânduți la preț de penthouse

Apartamentul este situat pe via Dezza, în zona Solari, aproape de centrul orașului Milano. Acesta este la subsol, recent renovat, cu parchet deschis, bucătărie de design și mobilier făcut pe comandă. Prețul, deja redus: de la 630.000 la 595.000 de euro.

Două camere, o fereastră lungă, și aceeași sumă cu care, în alte orașe, poți cumpăra o vilă cu grădină.

Agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea acestuia a declarat: Îl închiriau studenților cu 1.700 de euro pe lună”, explică agenția imobiliară. „Acum studenții au plecat, așa că proprietarii vor să-l vândă. Dar nu vor mai scădea prețul, zona e prea căutată”.

Garaje transformate în lofturi, vândute la prețuri fabuloase

Pe piața imobiliară milaneză din 2025, visul unui apartament cu trei camere la Milano se consumă adesea la un etaj distanță de soare. Boom-ul prețurilor nu s-a oprit nici cu dobânzile ridicate: în zece ani, valoarea medie a locuințelor a crescut cu peste 40%, cu recorduri în zonele centrale și semicentrale.

„Conceptul de etaj nobil e depășit”, glumește un agent imobiliar din zonă. „Astăzi adevărata noblețe e să-ți permiți să locuiești în Milano, chiar și la un metru sub pământ.”

Între timp, milanezii adevărați, cei care lucrează în oraș și câștigă salarii obișnuite, privesc vitrinele digitale ca pe o defilare de modă: cu admirație resemnată.

