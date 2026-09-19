Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, oficialii palestinieni nu au reușit implementarea reformelor promise. Pe deasupra, ar fi subminat perspectivele de pace, prin acțiunile lor.
„Din cauza incapacităţii lor de a duce la bun sfârşit reformele, contrar angajamentelor asumate faţă de Statele Unite, şi a activităţilor lor persistente care compromit perspectivele de pace, Statele Unite vor prelungi sancţiunile care interzic acordarea de vize membrilor OEP şi oficialilor Autorităţii Palestiniene”, a subliniat Departamentul de Stat într-un comunicat.
O sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP că preşedintele Autorităţii Palestiniene era într-adevăr vizat. Și anul trecut, administraţia Trump procedase în mod similar, obligându-l pe liderul palestinian, un obişnuit al Adunării Generale a ONU, să se adreseze prin videoconferinţă.
UE cere reconsiderarea deciziei
„În lumina acordurilor lor cu ONU şi a obligaţiilor în calitate de ţară gazdă, le cerem Statelor Unite să reconsidere această decizie”, a declarat Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Serviciului de Acţiune Externă al UE.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi-a exprimat „regretul profund” faţă de decizia Washingtonului de a refuza acordarea vizei pentru membrii delegaţiei palestiniene, incusiv preşedintele Autorităţii Palestiniene.
„Secretarul general este îngrijorat de impactul acestei decizii asupra capacităţii statului Palestina de a participa la lucrările Naţiunilor Unite. Participarea deplină a tuturor delegaţiilor la lucrările ONU este esenţială pentru buna sa funcţionare”, a declarat Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al Secretarului general ONU. pentru sursa citată.