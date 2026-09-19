SUA refuză pentru a doua oară consecutiv decizia de acordare a vizei pentru oficialităţile palestiniene care doresc să participe la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU de la New York, transmite AFP.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea participa nici în acest an, în persoană, la Adunarea generală ONU de la New York.

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Motivul este că Statele Unite au decis prelungirea restricțiilor de viză pentru oficialii Autorității Palestiniene și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP).