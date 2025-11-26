Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc

Un influencer din Brazilia a devenit viral după ce a pictat pe asfalt un limitator fals de viteză, o iluzie optică i-a făcut pe șoferi și pe bicicliști să pună instant frână într-o zonă unde se circula prea repede.
Trucul la care a apelat tânărul este unul foarte simplu și s-a dovedit și extrem de eficient. Sătul ca mașinile să treacă prea repede într-o localitate braziliană, tânărul a decis să îi păcălească pe automobiliști. Pentru asta, el a desenat pe asfalt un limitator de viteză fals, cu spray alb și negru.
Și, ca să-l facă să pară real, a curbat liniile și a creat o iluzie optică ce i-a derutat pe șoferi. După ce a terminat desenul, au filmat reacțiile numeroșilor conducători auto care vedeau limitatorul fals.
Toate reacțiile erau la fel: atât bicicliștii, cât și automobiliștii frânau instantaneu. Mulți chiar se întorceau pentru a privi, derutați de iluzia optică ce îi surprindea în acel moment.
Cuantumul amenzilor pentru depășirea vitezei în România în 2025 este după cum urmează:
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 70 km/h duce la suspendarea permisului pentru 120 de zile.
