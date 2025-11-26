Prima pagină » Știri externe » Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc

26 nov. 2025, 16:41, Știri externe
Desenul care i-a derutat pe șoferii brazilieni

Un influencer din Brazilia a devenit viral după ce a pictat pe asfalt un limitator fals de viteză, o iluzie optică i-a făcut pe șoferi și pe bicicliști să pună instant frână într-o zonă unde se circula prea repede.

Cum a păcălit un influencer brazilian șoferii, cu ajutorul unui desen pe asfalt

Trucul la care a apelat tânărul este unul foarte simplu și s-a dovedit și extrem de eficient. Sătul ca mașinile să treacă prea repede într-o localitate braziliană, tânărul a decis să îi păcălească pe automobiliști. Pentru asta, el a desenat pe asfalt un limitator de viteză fals, cu spray alb și negru.

Și, ca să-l facă să pară real, a curbat liniile și a creat o iluzie optică ce i-a derutat pe șoferi. După ce a terminat desenul, au filmat reacțiile numeroșilor conducători auto care vedeau limitatorul fals.

Toate reacțiile erau la fel: atât bicicliștii, cât și automobiliștii frânau instantaneu. Mulți chiar se întorceau pentru a privi, derutați de iluzia optică ce îi surprindea în acel moment.

Pedepsele pentru șoferii români care încalcă limitele de viteză

Cuantumul amenzilor pentru depășirea vitezei în România în 2025 este după cum urmează:

  • Depășirea vitezei legale cu 10-20 km/h: amendă între 405 și 607,5 lei, cu 2-3 puncte penalizare.
  • Pentru depășirea cu 21-30 km/h: amendă între 808 și 1.010 lei, cu 4-5 puncte penalizare.
  • Pentru 31-40 km/h peste limită: amendă între 1.212 și 1.616 lei, cu 6-8 puncte penalizare.
  • Depășirea cu 41-50 km/h: amendă între 1.818 și 4.040 de lei, cu 9-20 de puncte penalizare.
  • Pentru depășirea cu peste 50 km/h: amendă între 1.818 și 4.040 de lei, dar se suspendă permisul pentru 90 de zile.

Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 70 km/h duce la suspendarea permisului pentru 120 de zile.

