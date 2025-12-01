Cum a pierdut un american 280.000 de dolari în doar patru luni, după un singur mesaj pe Facebook

Joseph „Joe” Novak, un american în vârstă de 52 de ani din New Jersey, a intrat anul trecut într-o conversație aparent banală cu o femeie necunoscută pe Facebook. El nu știa că acel mesaj prietenos urma să fie începutul unui coșmar financiar și emoțional. În doar patru luni, bărbatul a rămas fără economiile de o viață, fără siguranța familiei și cu un sentiment apăsător de rușine.

Întâmplarea a avut loc în octombrie 2024, la puțin timp după ce Novak publicase un mesaj despre lipsa de opțiuni sigure de fast-food pentru fiul lui bolnav de boala celiacă. Printre reacțiile prietenilor, a apărut și un mesaj privat de la o străină.

„Nu te cunosc, Facebook mi te-a recomandat ca prieten… sper că nu te deranjez”, i-a scris femeia, care se prezenta drept Ailis Danner, o „designeră de modă de pe Madison Avenue”.

Conversațiile s-au mutat rapid pe WhatsApp, unde Ailis i-a vorbit despre viața ei, călătorii, divirț și o suferință personală, un copil pierdut. Novak, aflat și el după un divorț dureros și o concediere, simțea pentru peima dată după mult timp că cineva îl înțelege.

O relație construită pe povești false

În câteva luni, cei doi și-au declarat iubirea. Ailis îi trimitea poze cu Ferrari-uri roșii, vacanțe exotice, mese luxoase și chiar clipuri cu câinele ei, un goldendoodle numit Lucky.

„Tot ce voiam era să conectez cu cineva. Nu mă interesa că avea bani”, spune Novak. A existat o singură video-convorbire, de 15 minute. Imaginea era neclară, persoana stătea la capătul unei mese lungi, într-o încăpere prea întunecată pentru ora locală. Totuși, Novak nu a pus întrebări. „Aveam ochelarii dragostei pe ochi”, recunoaște el.

Pe măsură ce relația avansa, „Ailis” i-a spus lui Novak că sora ei este expertă în criptomonede și că investițiile sunt o sursă sigură de venit pasiv. L-a ghidat pas cu pas: cum să-și facă un portofel digital, cum să transfere bani și cum să acceseze un site de investiții dubios.

Inițial, Novak a depus câte 1.500 de dolari. Și-a putut retrage banii fără probelme, apoi lucrurile au escaladat, platforma pretindea că depozitele mari „ridică nivelul investiției”, cu profituri zilnice, iar Ailis i-a spus că îl va ajuta să ajungă la cel mai înalt nivel.

„În ianuarie ajunsesem la 150.000 de dolari. Mi-am spus că sunt un om inteligent și că totul funcționează”, povestește el. În final, a depus 280.000 de dolari, aproape tot ce primise în urma partajului.

Când a realizat că a fost păcălit

În martie, când a încercat să retragă o parte din bani, site-ul i-a cerut o taxă de peste 40.000 de dolari. Un prieten i-a trimis un articol despre „pig-butchering”, un tip de fraudă în care victima este „îngrășată” cu promisiuni până donează tot.

„Atunci am știut. Am simțit că se rupe ceva în mine.” Ailis a început să dispară din conversații. Profilul ei de Facebook a fost șters, site-ul de investiții nu mai era accesibil, iar numărul de WhatsApp nu putea fi urmărit. Novak a intrat într-o depresie cruntă. „M-am uitat în oglindă și m-am întrebat cum am putut fi atât de prost.”

