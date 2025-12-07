Cum a reacționat o bătrână din Germania când a aflat că românii sparg seminte: „Ce bine...”

O zi normală de cumpărături a deveni memorabilă pentru o româncă stabilită în Germania. Ea a fost surprinsă de reacția pe care a avut-o o bătrână când a aflat că tânăra cumpărase semințe pentru consumul propriu.

Lorena și soțul ei au mers într-o zi obișnuită la cumpărături într-un cartier care oferă produse diverse, inclusiv semințe și articole turcești sau rusești, pentru ca străinii să își aline dorul de acasă.

Cei doi s-au îndreptat și către rafturile cu semințe, apoi spre casă pentru plata produselor. Acolo, soțul Lorenei, care ținea pungile în mână, a fost abordat de o doamnă mai în vârstă. Aceasta a presupus că semințele cumpărate erau pentru păsări și, cu un zâmbet pe buze, i-a transmis: „Ce bine, păsările dumneavoastră o să se bucure!”.

Surprinși de reacția doamnei, i-au transmis clar: „Nu sunt pentru păsări… sunt pentru noi… Nu, nu sunt pentru păsări. Sunt pentru noi. Noi mâncăm semințe”.

În acel moment, bătrâna a făcut o remarcă folosind termenul „ausländer”care, în germană, desemnează persoanele din alte țări: „Ah, da… așa sunt preferatele ausländer-ilor”, a spus ea.

Ușor deranjat de remarca bătrânei, soțul Lorenei a întrebat-o pe aceasta: „Dumneavoastră nu mâncați pâine cu semințe?”

Iar nemțoaica a spus ferm: „Da, aveți dreptate”.

Obiceiurile românești neobișnuite pentru străini

Consumul semințelor este doar unul dintre obiceiurile românești care par neobișnuite pentru străini. Într-o postare pe Reddit, un utilizator a povestit că și purtarea papucilor de casă a fost o surpriză pentru soția lui de origine americană: „Când abia începusem să ieșim împreună, am invitat-o la mine acasă și de cum s-a descălțat i-am oferit o pereche de papuci de casă. I-a purtat, dar mi-a zis ulterior că i s-a părut tare ciudat și nu a vrut să-mi insulte cultura românească refuzând-i”, a scris acesta.

Altcineva a povestit despre reacția nemților la obiceiul românesc de la tăierea moțului, când copilul își alege trei obiecte de pe tavă: „Am fost la niște prieteni, la tăierea moțului, și au venit și niște prieteni nemți. La jumătatea procesului, când copilul trebuie să aleagă obiecte de pe tavă, domnii au întrebat foarte politicos: «La ce folosește acest voodoo?»”, a precizat românul.

Un alt român a mărturisit că fosta sa parteneră din Miami credea că supa se consumă doar în caz de boală: „Eram însurat în Miami cu o doamnă și am propus să facem o supă. Ea m-a întrebat dacă sunt bolnav. Cam așa a rămas de atunci – fac supă pe ascuns și numai când e frig afară. Noroc că nu mai stau în Florida!”, a notat el.