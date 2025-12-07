Prima pagină » Știri externe » Oamenii din New York și alte 64 de orașe americane ies în stradă să spună „nu” războiului Statelor Unite cu Venezuela

Oamenii din New York și alte 64 de orașe americane ies în stradă să spună „nu” războiului Statelor Unite cu Venezuela

Pe măsură ce administrația lui Donald Trump își intensifică campania de război împotriva Venezuelei și a amenințat cu atacuri asupra țării, americanii din peste 65 de orașe din Statele Untie au ieșit în stradă pentru a scanda împotriva unui război împotriva Venezuelei. Marea majoritate a americanilor nu sunțin o acțiune militară împotriva regimului lui Nicolas Maduro.

Statele Unite au o prezență militară semnificativă în mara Caraibelor, inclusiv un portavion și mii de trupe. Armata SUA a efectuat zeci de lovituri letale asurpa unor ambarcațiuni suspecre cre transportau droguri în largul coastelor Venezuelei și în Pacificul de Est. Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că opțiunile militare, inclusiv posibile „atacuri terestre”. În prezent, spațiul aerian al statului venezuelean este închis.

Ca răspuns direct la aceste escaladări și la temerile privind un război iminent, proteste la nivel național, sub sloganul „No War on Venezuela” (Fără război în Venezuela), au avut loc în SUA pe 6 și 7 decembrie, în orașe precum Los Angeles, Washington D.C., New York City și Gainesville, Florida.

