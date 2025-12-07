Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte”

Președintele ceh Petr Pavel a sugerat că NATO ar putea lua măsuri mai dure împotriva Rusiei, ca răspuns la tentativele de încălcare a spațiului aerian. Oficialul a precizat că alianța ar putea începe să doboare aeronave și drone rusești care invadează spațiul european.

Liderul ceh a declarat, interviu pentru publicația The Sunday Times, NATO ar putea fi nevoită să ia măsuri de apărare mai stricte, dacă Rusia va continua acțiunile de încălcare a spațiului aerian.

„Cred că, dacă aceste acțiuni continuă, va veni un moment în care va trebui să luăm măsuri mai stricte, inclusiv doborârea potențială a unei aeronave sau drone rusești”, a declarat dl Pavel.

El a susținut că Rusia orchestrează în mod deliberat astfel de „încălcări” pentru a testa sistemele europene de apărare aeriană și capacitatea țărilor UE de a se „apăra”.

Petr Pavel a declarat că membrii blocului comunitar ar trebui să ia în considerare cum ar gestiona singuri un eventual război cu Federația Rusă.

Președintele a îndemnat împotriva „denigrării forțelor NATO”.

„Dar dacă apare o situație în care Statele Unite sunt ocupate în altă parte, cred că noi, europenii, ar trebui să putem face acest lucru pe cont propriu”, a remarcat președintele ceh.

La începutul toamnei, țările europene au raportat tot mai multe drone neidentificate care au încălcat spațiul aerian.

Polonia a raportat drone care zburau peste granița sa de est, Norvegia a observat drone deasupra platformelor petroliere, iar Danemarca și Germania au închis temporar aeroporturile din cauza dronelor neidentificate. Rusia a fost acuzată pentru majoritatea acestor incidente. Moscova a negat orice implicare.

La o reuniune a Forumului Valdai, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu are drone „care pot zbura până la Lisabona”.

FOTO: Mediafax

