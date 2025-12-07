Prima pagină » Știri externe » Fiul lui Donald Trump spune că SUA ar putea renunța să mai ajute Ucriana. Scandalul de corupție din jurul lui Zelenski poate afecta viitorul Ucrainei

07 dec. 2025, 20:46, Știri externe
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, a criticat corupția din Ucraina și a declarat că tatăl său ar putea renunța să mai ajute țara dacă guvernul de la Kiev nu face pace cu Rusia. Declarația a fost făcută duminică la Forumul de la Doha, o reuniune importantă a oficialilor guvernamentali și a altor actori internaționali.

Donald Trump Jr. nu a ratat ocazia de a-l ataca pe Volodimir Zelenski, care este amenințat politic din cauza anchetei de corupție care i-a vizat pe unii dintre principalii săi consilieri. Când a fost întrebat dacă președintele SUA ar putea renunța să mai ajute Ucraina, tânărul Trump a răspuns – „Cred că ar putea”.

  „Ceea ce este bun la tatăl meu și ceea ce este unic la el este că nu știi niciodată ce urmează să facă. Faptul că nu este previzibil îi obligă pe toți să acționeze cu onestitate”, a spus Donald Trump Jr., fiul președintelui american.

Președintele Donald Trump are de mult timp o relație dificilă cu Ucraina și cu președintele Zelenski. În același timp, acesta a început să arate simpatie față de Rusia și Vladimir Putin. Afirmațiile lui Donald Trump Jr. de astăzi de la Doha sunt o completare a afirmațiilor publicației Bloomberg, care preciza că există riscul ca Statele Unite să abandoneze întreaga problemă a războiului și să lase europenilor sarcina de a încheia pacea.

Ucraina este afectată de cel mai grav scandal de corupție din timpul mandatului lui Volodimir Zelenski, care a dus la demisia șefului său de cabinet și a doi miniștri. Scandalul implică apropiați ai președintelui și un presupus complot pentru deturnarea a 100 de milioane de dolari din sectorul energetic și al apărăii. Principalul vizat a fost Timur Mindici, un prieten apropiat și fost partener de afaceri al lui Zelenski, care este acuzat că a coordonat o vastă schemă de corupție.

Cele mai noi