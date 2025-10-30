Prima pagină » Știri externe » Cum arată primul elicopter fără pilot. Imagini în premieră de la teste

Cum arată primul elicopter fără pilot. Imagini în premieră de la teste

30 oct. 2025, 18:38, Știri externe
Așa arată viitorul. Dacă piloții sunt prea valoroși și greu de antrenat, americanii au ales să folosească soldații ca să controleze aeronavele. Pentru prima dată, un sergent, care nu este pilot profesionist, a planificat și executat misiuni autonome cu elicopterul Black Hawk. Acesta a folosit o tabletă ca să piloteze aeronoava pentru diferite tipuri de exerciții.

Sergentul Gărzii Naționale a Armatei SUA a folosit o tabletă pentru a pilota elicopterul Black Hawk în timpul exercițiului Northern Strike 25-2 din Michigan. Sikorsky, filiala deținută de Lockheed Martin, a dezvoltat versiunea autonomă a elicopterului Black Hawk, testat în exercițiul Northern Strike 25-2. Pe lângă Black Hawk, Lockheed Martin produce și cunoscutul avion de luptă F-35. Soldatul a fost instruit în mai puțin de o oră și a reușit să comande și să execute de unul singur misiuni cu aeronava folosind tableta portabilă a sistemului. Acesta a dirijat încărcătura către o locație situată la 130 de kilometri distanță și a comandat mai multe lansări aeriene de percizie. Este pentru prima dată când elicopterul funcționează complet fără să fie controlat de un pilot de testare sau de un inginer instruit.

Trei exerciții realizate în premieră cu Black Hawk

Și asta nu a fost singura premieră a exercițiului. Elicopterul Black Hawk a făcut trei tipuri de demonstrații de livare a încărcăturii, transport intern, încărcare externă cu o parașută și un exercițiu de evacuare medicală. În cadrul primului exercițiu, soldatul american a planificat și a executat o misiune de realimentare la 130 de kilometri ditanță. După livrare, elicopterul a fost dirijat să efectueze manevre precise deasupra lacului, în timp ce doi militarii aflați la bord s-au parașutat cu precizie de la altitudini diferite.

În cadrul celui de-al doile test, Black Hawk a făcut prima conectare autonomă în zbor a unei încărcături externe, un rezervor de apă de aproximativ 1.300 kg. Prin intermediul sistemului de stabilizare în zbor staționar, elicopterul și-a menținut poziția fără pilot în timp ce soldații atașau încărcătura. La baza exercițiului a stat sistemul MATRIX care poate susține misiuni de realimentare și transport în zone riscante fără să aibă soldați la bord.

Pentru ultimul exercițiu, elicopterul a făcut 6 cuplări autonome în zbor pentru transportul tuburilor de lansare HIMARS. Mai apoi un soldat a utilizat aeronava pentru o misiune de evacuare medicală simulată către un Black Hawk cu pilot. Este pentru prima dată când un soldat, care nu este pilot profesionist, a reuști să comande o recuperare autonomă de tip medevac.

