Olga Borșcevschi
21 oct. 2025, 14:54, Știri externe
Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump - Zelenski a fost „un duet cu țipete”

Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care genera mari speranțe, s-a transformat, potrivit jurnaliștilor de la Financial Times,  într-un „duet cu țipete”. În acest context, publicația brinatică notează că europeenii pregătesc un plan urgent de sprijin pentru Ucraina.

Anunțul lui Donald Trump că următorul său summit cu Vladimir Putin va fi găzduit de premierul pro-rus al Ungariei a alarmat capitalele europene după ce președintele SUA aparent ia partea Moscovei în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina.

Liderii SUA și Rusia au convenit săptămâna trecută să se întâlnească din nou la Budapesta, în cadrul unei convorbiri amicale. A doua zi, Trump l-a presat pe Volodimir Zelenski să cedeze cerințelor Moscovei .

Alegerea locului de desfășurare a evenimentelor a iritat Kievul și alte capitale europene, deoarece prim-ministrul Viktor Orbán este mult timp un aliat al Rusiei și un antagonist al UE, în ciuda apartenenței Ungariei la UE și NATO.

„Nimănui nu-i place”, a spus un diplomat UE. „Toți zâmbim cu poftă în timp ce spunem că e în regulă.” Ministrul german al UE, Günther Krichbaum, a declarat luni că este „absolut necesar să discutăm acum despre cum poate fi oprit acest război ”, dar a subliniat că „Ucraina trebuie să stea la masa negocierilor”, altfel va fi un „acord eșuat”.

Duminică, Zelenski a declarat că „nu consideră Budapesta cel mai bun loc pentru o astfel de întâlnire”, având în vedere eforturile constante ale liderului maghiar de a atenua sancțiunile împotriva Rusiei și opoziția sa față de ajutorul militar pentru Kiev.

„Nu cred că un prim-ministru care blochează Ucraina peste tot poate face ceva pozitiv pentru ucraineni sau chiar poate oferi o contribuție echilibrată”, a declarat Zelenski, adăugând că este dispus să participe la o întâlnire paralelă cu Trump la Budapesta, dacă i se solicită.

Liderul ucrainean părea să dea cel puțin o parte din vină trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, care venise cu ideea de a alege Ungaria.
„Au existat multe alte opțiuni demne de luat în seamă – Elveția, Austria, Vaticanul, Arabia Saudită, Qatar, Turcia”, a spus Zelenski.

Găzduirea lui Putin ar pune Ungaria în situația de a-și încălca obligațiile internaționale, deoarece liderul rus este căutat pentru crime de război de către Curtea Penală Internațională de la Haga. Budapesta a declarat că va părăsi CPI, dar rămâne obligată să respecte regulile acesteia până în vara viitoare. Orbán l-a găzduit și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în ciuda unui mandat de arestare al CPI pentru crime de război în Gaza la începutul acestui an.

„Nu este plăcut… să vezi că o persoană pusă sub mandat de arestare de către CPI vine într-o țară europeană”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE.

Kestutis Budrys, ministrul de externe al Lituaniei, a adăugat: „Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în niciuna dintre capitalele noastre”.

Trump, care l-a sunat pe Orbán săptămâna trecută, l-a lăudat numindu-l un „lider care ne place”, adăugând că Putin „îl place, mie îmi place” și că Ungaria este o „țară sigură”. „Cred că va fi o gazdă foarte bună”, a declarat președintele SUA vineri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că, deși pregătirile nu au început încă, Orbán are „relații destul de calde cu președintele Trump și relații foarte constructive cu președintele Putin”.
Moscova se așteaptă ca întâlnirea să „facă progrese pe calea pașnică a soluționării conflictului ucrainean” și, de asemenea, să „folosească întâlnirea pentru a discuta despre relațiile bilaterale [ruso-americane]”, a declarat Peskov.

Un oficial german a declarat că există o „așteptare” ca Orbán să își prezinte planurile înainte de întâlnirea Trump-Putin, inclusiv o posibilă întâlnire între europeni și președintele SUA, dar a spus că nimic nu a fost confirmat. Miniștrii de externe ai Rusiei și SUA sunt așteptați la Budapesta pe 30 octombrie, a adăugat oficialul.

Liderii UE care se vor reuni joi la Bruxelles urmează să convină asupra utilizării activelor înghețate ale Rusiei pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina și să aprobe o nouă serie de sancțiuni menite să reducă veniturile Moscovei. Ceilalți lideri se bazează pe sosirea târzie a lui Orbán la summit pentru a obține un acord, deoarece liderul maghiar intenționează să participe mai întâi la sărbătorile zilei naționale.

Înaintea discuțiilor bilaterale dintre Trump și Putin, Orbán a declarat săptămâna trecută: „Nu suntem doar gazde; este o realizare politică în sine faptul că Budapesta rămâne un loc capabil să organizeze un summit pentru pace.” El i-a criticat pe liderii UE pentru că nu au reușit să mențină deschise liniile diplomatice cu Rusia în timp ce înarmau Ucraina.

„Aceasta este o mare victorie pentru Orbán”, a declarat Jennifer Kavanagh, analistă la Defense Priorities, un think-tank din Washington cu legături cu administrația Trump. „A fost prezentat ca o excepție și primește multe critici pentru asta… aceasta este o respingere a acestei narațiuni.”

Ea a menționat că summitul ar putea avea un impact asupra alegerilor din Ungaria care vor avea loc în primăvară, când Orbán se va confrunta cu cel mai puternic contracandidat al său, după 15 ani la putere. „Pentru Orbán, ridicarea Ungariei la nivelul unor țări precum Turcia, Vietnam sau statele din Golf, care pot vorbi cu oricine din lume, este cu siguranță o creștere a statutului.”

Botond Feledy, un expert geopolitic maghiar cu sediul la Bruxelles, a declarat că realizarea ar putea fi bună pentru Orbán, dar este în detrimentul unității UE, deoarece este „exact ceea ce europenii au încercat să evite de la început”.

„Este un succes în stilul lui Orbán”, deoarece consolidează „relațiile personale dintre lideri, iar aceste legături contribuie la putere și la menținerea acesteia”, a spus Feledy. „Nicio țară europeană nu ar trebui să aibă interesul de a sprijini un astfel de proces.”

Simbolismul Budapestei nu este uitat de ucraineni, care în 1994 au semnat acolo un memorandum cu Rusia, SUA și Marea Britanie privind „garanțiile de securitate” în schimbul renunțării la arsenalul nuclear din epoca sovietică – acordul pe care Putin l-a rupt când a anexat Crimeea în 2014 și a invadat Ucraina în 2022.

„Un alt scenariu de la Budapesta nu ar fi unul pozitiv”, a spus Zelenski, adăugând însă: „dacă poate aduce pace, [mediul] nu va conta”.
La o reuniune a miniștrilor europeni de externe de luni, desfășurată la Luxemburg, unii oficiali „au subliniat că a existat deja un acord încheiat la Budapesta și că acesta nu s-a terminat atât de bine pentru Ucraina”, a declarat un al doilea diplomat UE. „Istoria tinde să se repete”.

