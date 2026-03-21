Cum își transportă Emirul Dubaiului caii de curse. Așa ceva nu s-a mai văzut

În lumea curselor de cai, bogăția și pasiunea se întâlnesc la 12.000 de metri altitudine. Emirul Dubaiului a adaptat un Boeing 747 pentru a-și muta caii valoroși în întreaga lume, cu tot confortul și siguranța necesare.

Avionul dedicat celor mai valoroși cai

Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului, deține un Boeing 747-400F de marfă, construit în 1999 și intrat în flotă în 2010, dedicat exclusiv transportului cailor săi de curse.

Spre deosebire de avioanele VIP, Boeing 747-400F nu transportă șefi de stat și nu este amenajat luxos. Este, mai degrabă, un avion utilitar, dar care duce la bord unele dintre cele mai valoroase “mărfuri” din aviație, caii săi.

Un zbor recent peste Atlantic, către Miami, a demonstrat amploarea și seriozitatea operațiunilor. Florida este un punct important pentru antrenamente și competiții, iar avionul transportă cai între baze sau competiții internaționale, chiar și loturi mari, precum 41 de cai din Sydney către Dubai, scrie Luxuwy Launches.

Siguranță și confort la 12.000 de metri

Transportul cailor nu este improvizat. Fiecare animal călătorește în boxe speciale, adaptate pentru ventilație, temperatură, umiditate și nivel de oxigen optime. Așternuturile și rampele antiderapante sunt gândite pentru siguranța maximă, iar veterinarii și îngrijitorii însoțesc caii pe tot parcursul zborului, monitorizându-le constant starea de sănătate.

Chiar și pilotajul este ajustat: rulajul este mai lin, urcarea graduală, aterizarea controlată pentru a reduce mișcările bruște. Timpul petrecut la sol este minimizat, pentru că întârzierile cresc riscurile pentru animale.

Pasiune și investiție globală

Pasiunea șeicului pentru cai datează dinaintea bogăției aduse de petrol, din perioada în care locuia în Jumeirah. Astăzi, rețeaua sa ecvestră numără peste 9.000 de victorii internaționale și implică investiții de zeci de milioane de euro pe sezon.

Boeing 747-ul adaptat este extensia aeriană a acestei pasiuni. Fiecare călătorie aeriană este o parte esențială din managementul și succesul cailor săi.

În lumea șeicului, fiecare cal este un activ de mare valoare, iar capacitatea de a-l transporta rapid și în siguranță peste continente nu este un moft, ci o necesitate strategică.

